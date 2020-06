James Rodríguez: "No me dejaron ir al club que quería, querían que me fuese a otro equipo"

James Rodríguez ha ofrecido una entrevista al medio de comunicación colombiano GOL Caracol en el cual ha analizado el momento que atraviesa en el Real Madrid, su relación con Zinedine Zidane y se ha defendido de todos aquellos que le tachan de un jugador poco profesional.

Pese a que fue titular el pasado domingo en el Reale Arena, James ha dejado claro que le gustaría saber por qué juega poco. "Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas)", contestó a la pregunta de por qué no juega. "Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes".

James también confesó el complicado final de verano que vivió en agosto de 2019. "Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo".

Eso sí, el cafetero dejó claro que no le gustan las críticas excesivas y duras a Zidane que se realizan en su país en ocasiones. "No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte".

En cuanto a su futuro, James dejó en el aire todas las posibilidades. "En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones".

Además, se defendió también de las críticas que hubo en meses anteriores y que apuntaban a la opción de que James no se estuviera comportando de manera profesional. "Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar".

