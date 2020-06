Bruno Soriano: "Durante el último año pensé que no lo conseguiría"

Bruno Soriano, futbolista del Villarreal, protagonizó una de las imágenes de la jornada en el Villarreal 2-2 Sevilla. El mediocentro volvió a pisar un terreno de juego tres años después, tras superar un calvario de lesiones que le ha mantenido apartado de la competición desde mayo de 2017. Soriano disputó unos minutos y recibió el aplauso de todo el vestuario. Anoche, en El Larguero, habló sobre cómo ha sido su proceso y cuál es el futuro que le espera.

“Son muchas las cosas que se te pasan por la cabeza. Es muchísimo tiempo. Muchas sensaciones. Nervios, ganas (…) Muy contento y agradecido al míster”, ha resaltado el jugador español.

1000 días después, Soriano pisó de nuevo el verde de La Cerámica. Sobre ese momento, el valenciano ha asegurado que se dijo a sí mismo ‘lo he conseguido’ tras haber pasado por muchos problemas de espalda y de rodilla que en alguna ocasión, ha señalado, le hicieron replantearse su carrera. Además de haber atravesado muchos días donde se ha sentido “solo”. “Sí es verdad que he tenido a muchísima gente, pero cuando uno está lesionado, es un poco un ‘zombie’ que va por ahí deambulando y no es lo mismo que estar con el equipo”, ha agregado el centrocampista.

Sobre su futuro, el ‘21’ del Villarreal, que ha sido internacional por España, ha afirmado que no sabe si se quedará en Villarreal el próximo año y que durante el último año ha sopesado incluso la posibilidad de retirarse.

“En este tiempo me ha dado mucho tiempo a pensar. La recuperación se fue alargando muchísimo. Yo estoy muy agradecido con el club, en este tiempo he tenido mucha gente cerca”.

Y ha recalcado la confianza y la paciencia que le ha transmitido la directiva del Villarreal para su recuperación. “Sin ellos creo que no habría sido posible”.

Además, a la entrevista de El Larguero se sumó la madre de Soriano, que lamentó la ausencia de público en La Cerámica para el regreso de su hijo a un campo de fútbol.