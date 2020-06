Escuchen este sonido. Son petardos y cohetes. Mirad como suben por el aire. Cohetes y petardos, como los que esta noche se van a lanzar para celebrar la verbena de San Juan.

Además de tirar petardos y lanzar cohetes, esta noche se va a beber alcochol, y la gente va a estar muy juntica.

Yo siempre, en estos comentarios, intento decir alguna cosa graciosa, hacer alguna chufla, pero hoy simplemente quiero pediros que tengáis cuidado, porque en el aire, además de los cohetes, también estará el virus.

Y el virus no hace ruido, ni tiene luces, pero es más peligroso. Así que muchachos y muchachas, gente de todas las edades que me estáis esuchando, no hagáis el loco esta noche. Puedo pareceros un aguafiestas, pero prefiero aguaros la fiesta a que vosotros nos la aguéis a todos dentro de 14 días, que es el tiempo que tarda el cohete covid en explotar.