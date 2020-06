El alcalde de Algeciras, sobre la Operación Paso del Estrecho: "Estoy asustado"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha asegurado en Hoy por hoy que, aunque este año, a causa del coronavirus, no se celebre una Operación Paso del Estrecho (OPE) al uso, sí cabe la posibilidad de que muchos marroquís decidan viajar a su país, con el riesgo de salud pública que ello conlleva.

"Le mandé una carta a Pedro Sánchez el pasado viernes", ha explicado. "Le pedí que se implicara personalmente porque estamos ante la Operación Paso del Estrecho más complicada de la historia. No sabemos cuánta gente va a querer viajar, pero si Marruecos abre las fronteras, abrá movimiento. Y quizá no lleguen 3 millones de pasajeros, pero solo en España hay 800.000 marroquís residiendo legalmente".

El alcalde de Algeciras ha mostrado su preocupción por todos los imprevistos que, en plena pandemia, puedan surgir: "¿Qué haces con los viajeros que dan positivo? ¿Dónde hacen la cuarentena? ¿Cómo se les atiende? ¿Dónde se les controla? ¿Cada cuánto tiempo se desinfectan los barcos? Algún dispositivo hay que preparar... ¿Y dónde se hacen la prueba: en la frontera francesa, en Despeñaperros, en Algeciras? ¿Marruecos nos devolverá el barco si detectan algún afectado?".

Marruecos anunció este lunes que este año la Operación Paso del Estrecho no se desarrollará de forma habitual. Su ministro de Exteriores, Nasser Bourita, ha asegurado que "es obvio hoy que la Operación Marhaba [como se conoce en Marruecos], tal como la conocemos cada año, no tendrá lugar este verano, ya que no se ha preparado desde el mes de abril".

José Ignacio Landaluce, en el Senado. / PP - Archivo (EUROPA PRESS)

"Si no contamos con la colaboración de Marruecos, esto se complica mucho", ha declarado el alcalde de Algeciras en Hoy por hoy. "Quienes aplaudieron las declaraciones del ministro marroquí no se dieron cuenta de que había una segunda lectura. Yo estoy asustado".