Pedro Alberto Cruz, profesor de la UM: "Entre subirle la nota o que dejara de estudiar, lo tuve claro"

Hablamos con Pedro Alberto Cruz, el profesor de la Universidad de Murcia que subió medio punto a un estudiante de Arte que necesitaba esa nota para lograr una beca el próximo curso: ‘Estamos para ayudar a la gente, no para joder vidas’

‘Nunca imaginé que mi tuit iba a tener tanta repercusión, para mi lo que hice era simplemente obvio, de pura lógica, y de hecho no es la primera vez que he tomado decisiones similares en mi carrera docente’. Lo que no había ocurrido antes es que Pedro Alberto Cruz, profesor titular de Arte Contemporáneo y ex consejero de Cultura de la Región de Murcia, hiciera público a través de un tuit que había subido medio punto la nota a un alumno que así se lo había pedido, explicándole que de otro modo no llegaría a la nota exigida para lograr una beca en su máster, y en consecuencia, tendría que renunciar a hacerlo.

‘Mis exámenes no son tipo test sino de redacción, así que parto de la base de hay un cierto componente de subjetividad a la hora de valorar y corregir y que yo también puedo equivocarme. En este caso se trataba de una corrección mínima pero es algo que he hecho otras veces cuando me han planteado una revisión. Miro la media que lleva el alumno y aprovecho ese margen que tengo. Para mi no es ni siquiera una cuestión de ética sino de pura lógica’.

El tuit de Cruz ha desatado un aluvión de comentarios en Internet, la mayoría de ellos positivos. ‘Es increíble la cantidad de alumnos que han escrito explicando como por una, dos, tres décimas, se han quedado sin la beca, y han tenido que dejar de estudiar, o buscar trabajo de lo que sea. Cómo un mal día en un exámen ha cercenado su futuro’.

A quienes se han mostrado en contra, alegando criterios de esfuerzo y meritocracia, Cruz les devuelve la pregunta: ‘¿Qué es más injusto, que le suba ese medio punto, o que por no hacerlo ese alumno pierda su beca y no pueda continuar sus estudios?. Para mi la respuesta es de cajón’, ha explicado.

Lo que sí admite Cruz es que la solución no puede darse a nivel particular ni depender de que un alumno encuentre más o menos empatía por parte de un profesor en concreto para jugarse su futuro. ‘El sistema es imperfecto y erróneo y está claro de que debe resolverse a nivel estructural. Hay que quitarse la idea de que para seguir estudiando sólo puede hacerlo el que saque sobresalientes o matrículas, puede haber muchos alumnos con ganas, esfuerzo y dedicación que por distintas circunstancias se quedan en un cinco o un seis pero que tienen el mismo derecho’.

‘Yo fui premio extraordinario de carrera y acabé mi expediente con un 9,7 de nota media. Sé lo que es el esfuerzo pero con esto no descargo mi responsabilidad como profesor. Ese alumno es una persona que se merece un futuro y seguir estudiando’.

Lo que subyace en esta polémica es algo que en su día ya provocó mucha controversia. La reforma del ministro Wert, puesta en marcha por el Gobierno del PP en 2012 y que supeditó la obtención de becas a nuevos requisitos académicos de nota y no sólo a baremos de renta económica, algo que el nuevo ejecutivo de coalición ha anunciado su intención de revertir. `Al ver la casuística tan grande de estudiantes que han escrito respondiendo a mi tuit, te das cuenta de que aquí hay un problema que se tiene que corregir no individualmente sino estructuralmente’.