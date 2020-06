'ARA', la anorexia contada en primera persona

Los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia son temas que no suelen aparecer en las pantallas y cuando lo hacen es apelando a la lágrima fácil. Pero hay excepciones que pasan por series como “Física o Química” donde una de las protagonistas Ruth, a la que daba vida Úrsula Corberó, sufría bulimia durante varios episodios. Mas reciente es la película de Neflitx “Hasta los huesos”, una cinta, muy criticada, que mostraba el día a día de una joven de 20 años que sufre anorexia y pasa la mayor parte de su vida sometiéndose a diferentesprogramas de rehabilitación. Y ahora acaba de estrenarse “Ara", una reflexión sobre la obsesión por la imagen y el culto al cuerpo. Una película que aborda los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia a partir de una ficción protagonizada por pacientes reales que han pasado por terapia. “Esta película me ha permitido incidir en el mundo que me rodea y compatibilizar mis dos pasiones que son el cine y la salud”, nos dice el realizador y angiólogo Pere Solés. “La idea nace cuando un día llegó una hija muy impresionada de una charla que tuvo un día en su instituto sobre la anorexia y pensé que era una lástima que sólo se quedara ahí. Y enseguida pensé en hacer una película“. La anorexia es una enfermedad dura, difícil para quien la sufre pero también para la familia. Por eso “Ara” empieza con la fiesta del alta de las chicas porque la cinta quiere dar un mensaje de esperanza de que de esta enfermedad se puede.

La historia arranca con la llegada de Nuria en la clínica, donde encuentra unas chicas que han pasado por su situación y le ayudarán durante el tiempo que dura el tratamiento. “Han sido 4 años de terapia y el primer año fue muy duro. Cuando lo grabamos yo llevaba sólo un año y recuerdo que es verdad que me gustaba actuar. Pero ahora, al verlo, me crea angustia porque me recuerda a esa Nuria que ya no soy “, nos dice Nuria Brunsó, unade las actrices- pacientes-protagonistas de "Ara.

Pere Solés ha estado cuatro años detrás de este proyecto. Al principio solo como oyente en las sesiones de terapia para a partir de ahí crear el guion. “Lo más complicado ha sido el momento de rodar las comidas hasta el punto que llegamos a hablar con los terapeutas para pactar hacerlo en una sola toma”. Para el realizador estamos pero que nunca en cuanto a la anorexia porque los medios y las redes no ayudan. Y si algo ha aprendido él con “Ara” es que “la enfermedad mental está muy presente y la línea que separa un mundo y otro es muy fina”

En la ficción actual son pocas las series que abordan este problema o al menos lo tocan. Una de las últimas excepciones ha sido la serie " Madres", producción de Mediaset estrenada de Amazon Prime. “Desde el primer momento teníamos claro que la anorexia debía estar en la serie porque buscábamos historias pegadas a la actualidad. Quisimos huir de los estereotipos y aunque es una serie dura es una serie que apela a la esperanza”, nos dice Jose Luis Martinez, coordinador de desarrollo de "Madres".