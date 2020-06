El Real Madrid vuelve al liderato aunque le persigue la polémica

Armado con un cuarteto atacante altamente inusual en los onces de Zinedine Zidane -Vinicius, Bale, Hazard y Benzema-, el Real Madrid tardó un abrir y cerrar de ojos en asomarse a la puerta de Reina. Primero fue Benzema en un mano a mano. Después, Bale con un gran disparo desde fuera del área. En ambas acciones se lució el portero del Mallorca.

Gareth Bale volvió a la titularidad. / Getty Images

Los de Vicente Moreno no se dejaron intimidar y mostraron su potencial gracias a un dibujo en el que sus laterales eran la clave y gracias también a las incursiones de Take Kubo, el jugador blanco cedido al Mallorca. La mejor ocasión, sin embargo, llegó en un potente disparo de Babá que estuvo a punto de abrir el marcador.

Lo hizo, sin embargo, el brasileño Vinicius en otra demostración de que la polémica se ha instalado en Valdebebas. Porque la acción empezó con una falta clara de Dani Carvajal sobre Dani Rodríguez. No la vio Melero López. La contra, perfectamente dirigida por Modric, acabó con la definición perfecta del hombre tantas veces criticado por no saber definir.

El gol de Vinicius para abrir el marcador. / Getty Images

🔝 Así te narró @aromeroser el primer gol de Vinicius en el Di Stéfano



📊 Vinícius Jr ha participado en 5 goles en sus últimos 7 partidos oficiales como titular con el Real Madrid (3 goles y 2 asistencias), además de provocar un penalti (vs Real Sociedad) pic.twitter.com/KcIxJVxUv9 — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 24, 2020

La sentencia llegó en la reanudación con un golazo de Sergio Ramos en un libre directo. Estaba también preparado para lanzar un Bale cuya titularidad sorprendió a todos, pero se quedó en un simple espectador de un tanto espectacular del capitán blanco.

⚽️ Sergio Ramos anota el segundo para el Real Madrid y así te lo narró @aromeroser en @carrusel



➡️ Solo 3 defensas han marcado 8 o más goles en Liga. Tres en este siglo: Garay (9 en la 07/08), Mariano Pernía (10 en la 05/06), Fábio Aurélio (8 en la 02/03) y Ramos en esta (8) pic.twitter.com/7WY7I6JeNL — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 24, 2020

El partido dio solo para algo intrascendente en el resultado aunque histórico para la Liga: el debut de Luka Romero. El jugador al que se conoce como el Messi mexicano se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia de la Liga. Desde luego que tiene tiempo para aspirar a ser como el argentino con el que le comparan. Pero conseguir todo lo que ha logrado Messi seguro que no le resultará fácil.

La figura

En una sola acción, Sergio Ramos demostró lo importante que es para el Real Madrid. Aunque la mayor parte de los detalles brillantes del partido nacieron de botas de Vinicius y Kubo, el capitán del Real Madrid puso sobre la mesa su jerarquía con un ejemplar lanzamiento de libre directo que supuso el segundo tanto para los del Real Madrid. El gol cerró un partido que estaba abierto y que era fundamental en esta batalla por el título que los blancos mantienen con el FC Barcelona.

La polémica

Melero López se equivocó al dar validez al tanto de Vinicius ya que la acción inició con una falta de Carvajal a Dani Rodríguez. Iturralde González, el árbitro de la SER, no tuvo ninguna duda en la jugada. “Es falta, pero no le van a llamar”, dijo rápidamente para destacar que en la sala VOR estaba Iglesias Villanueva, el árbitro que menos llama al colegiado principal en esta Liga Santander. Y acertó.

Fueron tendencia

Gareth Bale. El galés fue tendencia desde el mismo momento en que se conoció su titularidad. Hubo opiniones para todos los gustos, desde los que pensaban en lo injusto que era dejar a otros en el banquillo -como Rodrygo- hasta los que pensaban que era increíble ver un ataque formado por Hazard, Vinicius, Benzema y Bale. “En esta vida nada es imposible y para Zidane, menos”, se vio en las redes en ese momento.

Ánimo a los haters de Ramos. Son tiempos duros. pic.twitter.com/EvUtwUtuIT — Madridihmo (@Elmadridihmo) June 24, 2020

Carvajal. Fue protagonista por la acción polémica del partido, en la que hizo falta a Dani Rodríguez en el inicio de la jugada que acabó con el tanto de Vinicius. Eso sí, hubo madridistas que defendieron que la jugada estuvo bien arbitrada y que tiraron de ‘antecedentes’ para tratar de demostrarlo.

El otro día carga sobre Marcelo en el área, nada carga legal, hoy carga de Carvajal previa al gol de Vinicius, ROBO, ATRACO DEL SIGLO, VARDEBEBAS... Un poco de seriedad por favor. pic.twitter.com/ppRgGLBHQE — 🅰️drián Fernández (@adrianfdz49) June 24, 2020

Vinicius. También escaló posiciones entre las tendencias con su gol. “Yo no me reiría de Vinicius”, decía un tuitero cuando el brasileño falló una ocasión anteriormente. No estaba mal tirado su mensaje.

Ramos. El apellido del capitán blanco cobró protagonismo después de su gol de falta. Los aficionados destacaron su importancia en este equipo y muchos se acordaron de sus ‘haters’.

La narración del partido