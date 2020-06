Manu Carreño: "Como mínimo, habría que castigar a Djokovic una larga temporada sin jugar al tenis"

Manu Carreño opinó en la noche de este martes sobre Novak Djokovic, que este martes resultó positivo de coronavirus como antes lo habían hecho tenistas como Coric o Dmitrovic, preparadores físicos o incluso jugadores de baloncesto como Nikola Jokic, todos ellos, presentes en el torneo benéfico que organizó el actual número uno del mundo del tenis.

"Impresentable Novak Djokovic, al que admiramos como tenista, le admiramos porque es muy grande, es el número uno del tenis mundial, pero que se ha pasado de la raya. Si un tío como Djokovic con la repercusión que tiene, con el ejemplo que debería dar lía la que lía y hoy se confirma también su positivo, lo menos que hay que llamarse es irreponsable", aseveró Carreño.

"No puede ser que una estrella del deporte mundial sea tan irresponsable como ha sido Djokovic, con amigos, con amigas, con su mujer, con niños… se ha contagiado todo el mundo", continuó.

"Está la ATP diciendo ‘pero qué me has liado Novak Djokovic’, en un torneo en el que no había ninguna medida de seguridad, ningún protocolo sanitario, eso era una fiesta, una verbena. ¿Y ahora quién paga los platos rotos? ¿Qué hacemos? Como mínimo, habría que castigar a Djokovic una larga temporada sin jugar al tenis, pero claro, es el número uno del mundo y a ver quien se atreve a llamar feo al más guapo del tenis mundial. Es un irresponsable como mínimo por mucha estrella del tenis y por mucho Djokovic que se apellide", concluyó el director de El Larguero.

