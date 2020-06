Woody Allen inaugurará el Festival de San Sebastián

La nueva película de Woody Allen inaugurará el próximo Festival de San Sebastián. 'Rifkin's Festival' tendrá su estreno mundial y abrirá, fuera de concurso, la 68º edición del certament el 18 de septiembre. Tras anunciar el premio Donostia a Viggo Mortensen, el Festival se asegura un buen cartel internacional con estos dos anuncios y la presencia de estrellas. Woody Allen rodó además esta comedia romántica en San Sebastián y la historia está ambientada precisamente en el marco del propio Festival. Es la segunda vez que Allen inaugura el certamen, tras la apertura en 2004 con Melinda y Melinda. Ese año el Festival le entregó el Premio Donostia y dedicó una retrospectiva a su obra. Numerosas película del director se han proyectado dentro y fuera de concurso y en la sección Perlak en los últimos años.

Hace un año, en rueda de prensa, el director neoyorkino aseguraba que siempre le cuesta salir de Nueva York pero San Sebastián es un buen lugar para pasar el verano. Allen ha viajado en numerosas ocasiones a la capital guipuzcoana y allí rodó el pasado verano esta última comedia. Una película que protagonizan, entre otros, los españoles Sergi López y Elena Anaya en el reparto. "Me parece una de las historias más bonitas que he leído jamás, un privilegio, una suerte de la vida, un day dream el formar parte de este proyecto. Ayer le conocí, me parecía una persona absolutamente entrañable, un genio, una leyenda y un placer de la vida ponerme en sus manos", declaraba la intérprete.

Le acompañarán en esta cinta Gina Gherson y Wally Shawn. El argumento de la cinta se centra en los festivales de cine, principalmente en el de San Sebastián, algo que nace del interés de Allen de mostrar su visión acerca de estos eventos cinematográficos. Lo hará a través de una comedia de líos amorosos, algo que el genio ha cultivado durante su carrera. El rodaje se llevó a cabo en la capital donostiarra –la playa de la Concha y el Boulevard incluidos- y alrededores. Europa ha acogido al director con los brazos abiertos en un momento en el que su carrera se tambalea en EEUU, con la censura a sus memorias y sin distribución a su última película tras el litigio con Amazon.

Día de lluvia en Nueva York sí se estrenó en España y hace un mes también se publicó su biografía, 'A propósito de nada'. En ella, tiene palabras para nuestro país. "Oviedo es un pequeño paraíso, con la única mancha de la presencia de unschlemiel(idiota en hebreo) de bronce", comenta divertido volviendo a ese estilo ingenioso de su escritura. Le divierte también que la gente robe las gafas de su estatua una y otra vez. Y recuerda cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias, uno de lo pocos que ha aceptado en su vida. En Oviedo conoció también a Arthur Miller y a los reyes de España, a los que invitó a cenar en su casa de Nueva York.

A sus 84 años no piensa en retirarse, de hecho dice que nunca se le ha pasado por la cabeza. Todos los días de su vida, asegura, los pasa pensando en su trabajo. Y, como si fuera un mensaje a sus detractores, avisa: "Probablemente moriré en mitad del rodaje de una película".