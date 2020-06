Álvaro Benito detecta el sistema con el que Zidane podría sacarle el máximo partido al Real Madrid

El Real Madrid logró reafirmarse en el liderato tras sumar tres puntos contra el Mallorca. Los de Zidane, a pesar de que no mostraron su mejor versión, destacaron por las acciones de Vinicius y su buen entendimiento con Hazard y Benzema. Álvaro Benito analizó el sistema táctico de Zidane.

"El Madrid no ha jugado mal por ese sistema 1-4-2-3-1. Es un sistema que se utiliza para atacar en vertical, no para tener la pelota. Es un método que también usaba Mourinho. Zidane ve lo que todos vemos: al Madrid le cuesta el ataque posicional y cuando puede correr es feliz. Pero tiene que aprovechar que Vinicius por dentro sí que no es eficaz. Hazard sabe jugar por dentro, se le vio en el mundial. No es un experimento", comenzó a explicar.

"Hoy ha tenido el problema a los costados de los dos mediocentro. Para mí si es capaz de corregir eso en fase defensiva con alguien como Valverde, lo puedes sostener. Siempre teniendo en cuenta lo que te puede dar el sistema atacando. Me ha parecido una buena decisiónd e Zidane", añadió.

El ex del Madrid también destacó el partido de Vinicius. "Es cada vez más ordenado, eligiendo las carreras. Tendrá rachas. De la noche a la mañana no se va a volver en un jugador con mucha pausa. Hoy le hemos visto entenderse muy bine con Hazard y Benzema, eso les puede hacer muy bien a los tres. Ahora es un jugador que tiene la flecha para arriba", explicó.

"El Barcelona llora porque ve que se le va la liga"

Otra de las cuestiones a comentar fue la falta de Carvajal sobre Dani Rodriguez, que no vio amarilla y no anuló el gol de Vinicius. "El que llegue a la conclusión de que hoy el Madrid ha ganado por el VAR, se equivoca. Yo creo que era falta, pero habría ganado igualmente. El Barcelona está llorando porque se ve más débil. Aquí siempre llora el que se ve más débil. Lloran porque se les va la liga porque está mejor que el Barça", indicó Antonio Romero.

"Lo que da verguenza es que sean precisamente Barça y Madrid los que más se quejan cuando son ellos precisamente a los que más benefician. Lo que estamos oyendo de Piqué y Ramos. Si hay dos equipos que tienen que estar calladitos son Madrid y Barcelona", añadió Julio Pulido.

"Que Gil Marín no viese lo de Messi, lamentable. Lo de San Sebastián, lamentable. Los árbitros son muñecos del VAR. No hay una jornada que se salve, nos quedan siete de escándalo", finalizó Jesús Gallego.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.