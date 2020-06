"Si a día de hoy nadie crearía un producto llamado 'Conguitos', ¿cómo se puede decir que no es racista?"

Un perfil que usa el nombre Black Lives Matter ha promovido una petición en Change.org para que el fabricante de 'Conguitos', Lacasa, deje de utilizar la marcay su imagen característica por considerarlas racistas. La humorista Asaari Bibang escribía en su perfil de Twitter esta semana: "A todos los peques de mi época nos han hecho la vida imposible llamándonos conguito o cantando la canción del cola cao. Me sorprende que en 1995 unos críos ya vieran lo burlesco en esos productos pero los adultos no se planteen ni reflexionarlo en 2020".

"Lo que más me está sorprendiendo es la capacidad de posicionarse en el no sin la reflexión, y creo que este es el quid de la cuestión en el problema del racismo en España", considera Bibang en 'La Ventana'. Para la cómica "es necesario mirar estas cosas, analizarlas y verbalizar que no están bien. Lo que no podemos es quedarnos en la reflexión, no vale de nada analizar el pasado si nos quedamos igual en el presente".

Es cierto que hay historias más graves relacionadas con el racismo que merecen toda nuestra atención, dice Asaari, pero "si no entiendes de dónde viene, si no entiendes que puedes deshumanizar a una persona del Congo llamándola conguito, no puedes entender otras cosas más graves. Hay mucha gente que piensa que el racismo son cosas grandes, como poner tu rodilla en el cuello de alguien, pero el racismo de verdad es la deshumanización, es la normalización del maltrato hacia otras personas. Y cuando lo tienes tan arraigado tú te conviertes en una persona que puede maltratar a otra", reflexiona.

¿Se sacaría a día de hoy un producto al mercado con el nombre de 'Conguitos'? "Yo creo que no. Y si nadie en el presente sacaría un producto llamado 'Conguitos'...¿cómo alguien en el presente puede decir que no es racista?" reflexiona la cómica que cree que "sí hay algo de ganas de perpetuar esto porque de alguna forma afecta a los privilegios, al privilegio de decidir qué es racista y que no, y eso sólo lo puede hacer una persona blanca, nunca una persona negra".