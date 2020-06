Los Scouts presentan un documental sobre la lucha LGTBIQ+

La lucha por la igualdad de derechos LGTBIQ+ afecta a varios colectivos, a distintos ámbitos. La igualdad no solo se defiende en las callas una semana al año, sino que se trabaja cada día en los puestos de trabajo. Lo saben bien los activistas que desde los setenta se manifiestas el Día Internacional del Orgullo. Desde aquellas minoritarias manifestaciones, en una España oscura, hasta nuestros días, ha habido muchos camibos, muchas luchas. Todavía queda. De ahí que muchos colectivos, a priori alejados de la lucha queer, se sumen a trabajar por la igualdad de todas y todos.

Los Scouts de España son uno de ellos. Este sábado estrenan un documental de producción propia, titulado Scouts con orgullo, que se puede ver a través de su canal de YouTube. Se trata de una mirada sobre la realidad de las personas LGBIQ+ que son parte de la organización a través de entrevistas en las que cuentan cómo han vivido su identidad o su orientación dentro del movimiento scout, pero también fuera de él, así como su valoración sobre el estado de los derechos de lesbianas, bisexuales, trans y gays en nuestro país.

También participan personas que no son scouts, como el vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Mané Fernández: “A nivel social, el movimiento scout resulta difícil pensar que pueda tener relación con el movimiento LGTBI”, dice en el documental al preguntarle sobre la participación de Scouts de España en las manifestación del Orgullo. “Pero me gustó, me emocionó y pensé: Algo estamos haciendo bien porque las cosas están cambiando. Que los scouts estén con nosotros aquí quiere decir que parte de la sociedad y parte de la que pensamos que no iba a cambiar nunca, está cambiando y eso es por el trabajo de todos”.

Otra de las personas entrevistas no scout es Fernando de Córdoba, reconocido tuitero (@gamusino): “Es muy buena noticia que entidades como Scouts de España se impliquen en la defensa del colectivo LGTBI porque en un momento en el que estos derechos podemos darlos por sentados, no podemos pensar que siempre van a estar ahí igual que no siempre han estado ahí. Me parece especialmente importante en una organización que trata con niños”.

El documental se estrena en sábado,web oficial del Orgullo día de reunión de los grupos scout. La organización ha elaborado además un cinefórum con datos y preguntas sobre la situación de los derechos de las personas LGTBIQ+ para que los grupos, compuestos por personas desde los 6 años hasta los 21, trabajen el tema después del visionado de la película. El documental estará disponible tanto en el canal de YouTube de la organización como la web oficial del orgullo.

La igualdad es uno de los valores del movimiento scout o escultismo. Por eso, desde hace años Scouts de España participa en las manifestaciones por el Día del Orgullo y no solo en la estatal, sino que invita a sus 35.000 personas asociadas a sumarse a la más cercana a su lugar de residencia.

Para los Scouts es importante la educación en diversidad, para evitar comportamientos homófobos. Por tanto, aseguran que han incrementado la elaboración de materiales de apoyo para las personas monitoras, como cinefórums basdados en la igualdad de género y diversidad sexual. También concursos en redes sociales o cortometrajes.

“Creemos que este es el camino, el camino por el que tiene que evolucionar el escultismo. Todas las personas tienen derecho a vivir en igualdad de condiciones como bien determinan los derechos humanos y no se les puede discriminar por pertenecer a un colectivo”, explica el responsable de comunicación de Scouts de España, Álvaro Sánche