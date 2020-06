Dani Ceballos: "El año que viene quiero jugar y difícilmente lo podré hacer en el Real Madrid"

Dani Ceballos, centrocampista del Arsenal ha pasado por El Larguero para hablar sobre su futuro y de cómo está siento su paso por la Premier. Los ingleses, que han vencido por 0-2 al Southampton, ocupan el noveno puesto en la clasificación y pelean por los puestos europeos.

A pesar de encontrarse lejos físicamente, nunca pierde de vista al Betis: “Es el equipo que me dio la oportunidad de ser futbolista, soy bético y siempre que no me coincide en horarios lo veo”.

Sobre la llegada de Mikel Arteta al club inglés destaca su sistema de juego: “El míster hace un juego muy parecido a lo que intenta hacer el City y creo que hacemos una filosofía de juego que es difícil de encajar para el rival (…) Él no habla de anécdotas con Pep pero sí se le nota en la forma de entrenar, he aprendido mucho de fútbol de una forma diferente, es un lujo poder aprender de un entrenador con estas cualidades”.

Ha reconocido que en el Arsenal se encuentra cómodo, aunque afirma que su contrato con el club finaliza el uno de agosto y que “el dueño de mi futuro el curso que viene soy yo”. Aunque reconoce que no ve factible hacerlo dentro del Real Madrid: "El año que viene quiero jugar y difícilmente lo podré hacer en el Real Madrid (…) ¿El Betis? Es una opción. No cierro la puerta a jugar en ningún club”. Sin embargo apunta a que: "No descarto seguir en la Premier”.

Sobre su relación con Zidane se muestra rotundo: "¿Si volvería conZidane? La decisión la tengo que tomar yo. Él me dijo este año que lo mejor era que me fuera y cogiera experiencia (…) Cada uno toma sus decisiones y hay que respetarlas, no tengo nada que achacarle porque siempre ha sido muy claro conmigo”.