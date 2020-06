"La única explicación es la globalización"

Escucha en 'Hora 25' la entrevista con Albert Bosch

Investigadores de la Universidad de Barcelona aseguran haber detectado la presencia del coronavirus en muestras de aguas residuales de Barcelona recogidas el 12 de marzo de 2019 en un estudio en colaboración con Aigües de Barcelona. Este equipo de virólogos han estado analizando muestras de agua de la ciudad tomadas entre enero de 2018 y mayo de 2020 y, entre las muestras anteriores a la pandemia, han detectado coronavirus en la muestra recogida el 12 de marzo de 2019, mucho antes de que el covid llegara (públicamente al menos) a nuestras vidas. Es un trabajo, que aún está en fase de prepublicación, es decir, que aún tiene que ser revisado y validado por la comunidad científica. Hoy conocemos sus primeras conclusiones.

Albert Bosch es el científico de referencia de este informe, catedrático de microbiología de la Universidad de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Virología. Asegura que cuando su equipo da un positivo "es porque nos basamos en controles y metodología bien autorizada. Si no fuera así, no lo habríamos publicado, no nos habríamos jugado el prestigio", asegura Bosch sobre los resultados de su estudio.

Según Bosch, la única explicación que encuentra al hecho de que hubiera restos de coronavirus en una muestra del 12 de marzo de 2019 "es la globalización, el constante movimiento de población" que viaja a diario por el mundo. Además, confía en que su estudio dé lugar a otros similares para trazar cómo y cuándo se ha explandido el virus.