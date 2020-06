José Moisés Martín Carretero: "El teletrabajo ha permitido que muchas empresas no cierren"

El ministerio de Trabajo tiene preparado el Anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia, que plantea que el trabajo a distancia ha de ser voluntario, reversible y que tiene que regularse mediante acuerdo escrito en el que figure, entre otras cosas, un mecanismo de compensación de "todos los gastos, directos e indirectos, que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia".

En Hora 25 hemos hablado con el economista José Moisés Martín Carretero, que pide una buena regulación del teletrabajo, ya que no hay un marco claro y puede dar lugar a abusos. "No es solo el ordenador con el que trabajamos o la wifi a la que nos conectamos, es también la silla en la que nos sentamos, que no puede ser una mala silla. Es una cuestión de salud, de seguridad, de higiene en el trabajo", nos ha explicado. La CEOE, la patronal que representa a los empresarios, quiere presionar para que el teletrabajo no tenga costes para la empresa, considera este economista. Por ello amenazan con acudir a la deslocalización. "Se puede contratar por teletrabajo en Brasil, de hecho muchos de los centros que hoy atienden en remoto a los clientes no están situados en España. Lo que nos permite la tecnología es, para bien o para mal, una alternativa, la deslocaliación. Hay que regularlo".

¿Cómo regular el teletrabajo?

"No hay un marco claro. Hay que proteger los derechos de los trabajadores igual que los tienen las empresas. Ahora bien, no se puede trasladar el marco del presencialismo al teletrabajo. Es una ley compleja que hay que atinar bien".

¿Qué implica para la empresa?

"El teletrabajo es un elemento de valor añadido, la flexibilidad. Pero hay sectores que no alcanzan la misma productividad. El teletrabajo ha permitido que muchas empresas no cierren. Pero para otras no ha sido rentable. Hay que analizar sector por sector".