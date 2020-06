Gerard Piqué ha incendiado las redes sociales con un nuevo mensaje en su Twitter que podría estar destinado al estamento arbitral. El experimentado central ha seguido su línea en cuanto a las quejas arbitrales, tras haber declarado que el Real Madrid estaba siendo favorecido por los colegiados en cada partido desde la vuelta del fútbol.

En este tuit dice lo siguiente: "We were fated to pretend. To pretend" que quiere decir en castellano: "Estábamos destinados a fingir. A fingir". Es un mensaje que está en la canción 'Time To Pretend' de MGMT, y que sus seguidores han interpretado de la peor manera posible.

We were fated to pretend. To pretend. — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020

Para muchos se estaría refiriendo a la jugada del gol de Iago Aspas de falta. Una falta que viene precedida por una falta de Piqué, la cual protestó argumentando que no lo había sido, y a la cual se estaría refiriendo. Para muchos y en función de la toma, se puede ver el escaso contacto. Ese tiro libre significó el 2-2 definitivo, aunque Nolito pudo decantar la balanca a favor de los celestes.

No es la primera vez que Gerard Piqué utiliza su Twitter para incendiar las redes, la masa que sigue al zaguero del Barça es tan amplia que cualquier mensaje multiplica por mil cualquier otro y se convierte en tendencia. Esta vez, ha recurrido al género musical para, quién sabe, quejarse de nuevo contra los árbitros tras un nuevo pinchazo de los de Quique Setién.

