Gustavo López: "No entiendo la operación, Arthur tiene ADN Barcelona"

Los de Quique Setién visitan mañana a las 17:00 Balaidós. Celta y Barcelona se enfrentarán en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. Según informa Santi Ovalle, el equipo azulgrana se ha trasladado sin De Jong ni Sergi Roberto, y tampoco estará Busquets por sanción, además el técnico espera un pinchazo del Madrid, actual líder de la competición.

Jacobo Buceta recordaba que: “Estar a siete puntos del descenso le ha dado al Celta la tranquilidad para enfrentarse al partido de mañana, además en el equipo hay muchos exs del Barça y van a tener muchas ganas de meterle mano”.

Gustavo López y Marcos López han realizado una previa sobre este encuentro, y ambos coinciden en la dificultad que tendrá el encuentro: “Es un entrenador ideal para el Celta, desde que llegó se vio otro Celta y le ha cambiado la mentalidad a los futbolistas (…) tienen un fútbol alegre y valiente (…) Ahora son un equipo temible aunque sigan con la sombra del descenso, pero son un equipo sin complejos”, comentaba el argentino, mientras que Marcos recalcaba que: “Espero un partido complejo, dificilísimo, Balaidós siempre ha sido un escenario complejo para el Barcelona. El Barcelona llega en el peor momento, no están jugando bien y el Celta ha renacido, son sólidos defensivamente y hay jugadores que tienen ganas de reivindicarse ante el Barça como Denis Suárez o Rafinha”.

Un partido en el que la titularidad de Arthur está en el aire debido a la noticia que se ha conocido en el día de hoy, el cambio entre el jugador del Barcelona y Pjanic: “La apuesta por Arthur no la entendería, lo que pase mañana va a determinar mucho la actitud de Setién, su apuesta por Arthur será una apuesta conservadora, si lo hace por Ricky Puig me parecerá valiente” decía Marcos. Mientras que Gustavo espera que el técnico visitante no dude: “Espero a Arthur, le puede seguir dando algo que el Barça necesita, es cierto que siempre le ha faltado la verticalidad, buscar los jugadores en formas intermedias (…) pienso que va a jugar con Arthur porque tiene muchas más experiencia y en estos partidos se necesita, para el partido de malaña va a ser necesario”.

Acuerdo Barça-Juventus por Arthur y Pjanic

Cómo adelantó la Cadena SER, la operación se valora en una cifra cercana a los 80 millones de euros y el Barça fichará a Pjanic por 70, dejando un beneficio de 10 millones para los azulgrana.

Marcos López: “Esta operación solo se puede entender desde un asunto contable (…) Estamos a 27 de junio y tienes que cerrar el balance económico el día 30, el Barça tasa a Arthur en 70 millones, compra a Pianic por 60, la diferencia real, lo que está haciendo el Barcelona es diferirlo para el próximo presidente del Barcelona, pero el problema económico lo van a seguir teniendo”. Añadía que: “Me gustaría saber quién ha tomado esta decisión, entiendo que tanto el presidente como el CEO han determinado que sea lo importante porque la han tomado sabiendo que Arthur no se quiere ir”

Gustavo López: “No entiendo la operación, Arthur tiene muchas cosas por corregir pero tiene mucho margen de mejora, tiene ADN FC Barcelona. Puede generar dudas, pero creo que hay formas de mejorarlo y tiene tiempo para hacerlo. Pjanic es un jugador con experiencia, pero no es tan longevo como Arthur, no lo comprendo mucho”.

El Larguero | El Larguero: Charlamos con Adrián San Miguel y previa del Celta-Barcelona (26/06/2020) 02:02:14 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Adrián San Miguel: "Cuando marcó Williams creía que llevaba yo la camiseta del Chelsea" 00:15:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera Parte (26/06/2020) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Vítor Benite: ”Hoy tenía que ser una victoría de carácter, de corazón" 00:07:23 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Gustavo López: "No entiendo la operación, Arthur tiene ADN Barça" 00:17:18 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (26/06/2020) 00:21:55 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera Parte (26/06/2020) 00:35:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (26/06/2020) 00:57:01 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Biwenger | Biwenger: Nombres y consejos a tener en cuenta para la jornada 32 en Primera División 00:01:54 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Entrevista con Dani Ceballos y analizamos el futuro de Sergio Ramos (25/06/2020) 02:00:32 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrin de El Larguero analiza el futuro de Dani Ceballos y Sergio Ramos 00:40:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (25/06/2020) 00:20:59 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (25/06/2020) 01:00:33 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Axel Torres: "Nadie le puede discutir este título al Liverpool, ha sido un equipo arrollador y voraz" 00:16:21 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Almería estudia destituir a Guti 00:01:39 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas.