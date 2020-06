La inscripción de estudiantes internacionales cae hasta un 20% por la incertidumbre sobre la movilidad

En la facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, el chino es el idioma más hablado en los pasillos a partir de las cuatro de la tarde. Esta universidad pública del sur de Madrid es una de las instituciones españolas que más estudiantes internacionales recibe cada año para realizar un máster. De hecho, hay cursos donde más de 80% del alumnado es extracomunitario, como ocurre con el máster en Lengua Española, donde casi la totalidad de los alumnos son chinos. En esta universidad

El año pasado, 47.667 estudiantes extracomunitarios cursaron un máster en alguna universidad del país, y el 62% de ellos eran latinoamericanos. Una cifra que, a falta de que se cierre el plazo de matriculación –la mayoría de las universidades lo ha ampliado hasta septiembre por al incertidumbre de la vuelta a las aulas– y con el total de preinscripciones hasta la fecha en las principales universidades españolas, ha caído un 10% con respecto al número total de alumnos extranjeros matriculados el año pasado. Un porcentaje que puede variar pero que pone cifra a una preocupación de los vicerrectores de internacional de las universidades: que las limitaciones a la movilidad están provocando una caída en la demanda de estudiantes internacionales que apuestan por matricularse en un máster en nuestro país.

En el caso de la Carlos III, el 41% de las preinscripciones de máster contabilizadas hasta la fecha son de alumnos internacionales. En términos interanuales solo ha caído un 3%, pero hay un descenso significativo en el caso de los estudiantes latinoamericanos, cuyas preinscripciones han caído un 20% con respecto a las matriculaciones del curso pasado. Un dato que no es baladí porque América Latina es la región donde más avanza la pandemia y desde donde, a día de hoy, no se puede volar hasta nuestro país. Ese descenso también se repite en la Universidad Complutense de Madrid y aumenta hasta un 20% en la Universidad de Barcelona. El motivo, explica su responsable de movilidad internacional, Nuria Masón, “no es que los estudiantes no quieran bajar, si no que no tienen mucho margen de maniobra para planificar estudiar en otro país”. Una caída que puede afectar a las arcas de las universidades, porque los estudiantes extracomunitarios pagan hasta el triple por la matrícula de un máster o grado en las universidades españolas.

En el caso de estudiantes Erasmus, la Universidad de Barcelona va a recibir el próximo cuatrimestre 411 alumnos, frente a los 778 que realizaron erasmus en esta universidad el mismo cuatrimestre del curso anterior. Además, en esta universidad, ha caído en un 6% el porcentaje de alumnos españoles que disfrutarán del programa ERASMUS el primer cuatrimestre del próximo curso en una universidad europea. Un porcentaje que podría aumentar en el segundo cuatrimestre, porque las universidades españolas recomiendan aplazar la movilidad al segundo cuatrimestre, cuando exista más certidumbre sobre movilidad y la evolución de la pandemia. Una caída similar ha experimentado la Universidad Complutense de Madrid, universidad que ha decidido no recibir a alumnos erasmus el próximo curso en los grados de Medicina, Enfermería y Odontología para para tener al menor número de alumnos realizando clases prácticas en el centro. La Universidad Autónoma de Madrid da un paso más y va a ofrecer la posibilidad de realizar un erasmus virtual. Se seguirá recibiendo a alumnos erasmus, pero se ofrecerá seguir las clases a distancia siempre que todo el contenido sea ofrecido por streaming. “Los profesores cuyas asignaturas puedan ofrecerse a distancia puede formar parte de un erasmus virtual”, explica Carmen Calés, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el caso de los erasmus españoles que realizarán un intercambio el próximo primer semestre, no existen porcentajes globales porque no todas las universidades tienen el dato actualizado, pero entre las principales universidades del país parece que la pandemia no ha impedido que se repitan los dos principales destinos de los erasmus españoles el próximo curso: las universidades italianas y británicas.