Jedet: "Lo que ha hecho el PSOE con las trans me hace pensar que son el mismo perro con distinto collar"

En tiempos donde la autoficción cobra fuerza, en cine y en literatura. Donde las redes sociales son todo el rato un escaparate de nuestra vida, ¿qué sentido tienen los diarios? Probablemente el de reposar aquello qeu nos sucede o nos perturba. Jedet lo ha hecho por todos los medios, en Instagram, en YouTube, en sus canciones y también en distintos libros que ha ido publicando. Ahora lo culimna en Efecto Mariposa, una publicación de sus diarios en pleno momento de transición, cuando va a cambiar de género.

¿De dónde sale la necesidad de hacer esta especie de diario novelado?

De mi necesidad desde que era pequeña para escribir todo lo que sentía para poder gestionarlo emocionalmente. Me acuerdo que iba al cine y caundo no me gustaba el final de la película, luego en mi casa lo escribía a mí manera. Escribir siempre ha sido orgánico, nunca lo he hecho pensando en publciar, pero como de alguna manera este libro cierra una etapa, creía que podría ayudar a gente que estuviera en mi lugar.

Hay momentos muy alegres, donde cuentas tus éxitos, hay poesía, también recuerdos de momentos duros...

Esa mezcla no está hecha a conciencia. Es como es mi vida, hay cosas muy bonitas y maravillosas que me ayudan a seguir adelante, y luego hay situaciones que me producen mucho dolor. Mi vida es el contraste entre las dos. En el libro está el contraste entre felicidad y tristeza. Hay densidad y frivolidad.

Hablas también de los hombres heterosexuales y de cómo se acercan a la transexualidad, según la experiencia que has tenido, ¿queda mucho todavía por enseñar?

Por desgracia es mi día a día. En general ya lo he acepado. Creo que los hombres están educados -muchos, no el cien por cien- con unos pilares de masculinidad tóxica que les hace ser cobardes y muchas otras cosas que no son ni buenas para ellos ni para las mujeres que los sufrimos.

Es una constante en el libro la defensa de ser mujer como cada una quiera, pero también la contradicción con las exigencias que la sociedad impone a cualquier mujer, ¿cómo se sale de eso?

Hay una presión en la sociedad a la mujer en la que se nos dice que tenemos que ser perfectas. Hay muchos tipos de mujeres, hay mujeres con un cuerpo, con otro, con más bello, con menos. ¿Qué define a una mujer? Yo me siento igual de mujer ahora que cuando en agosto pase por mi aumento de pecho y mi feminización facil. De hecho, me siento igual de mujer ahora que hace un año con el pecho sin las hormonas. Ser mujer no te lo da el físico, aunque generalmente una persona trans asocia el físico al acercamieno al género con el que se identifica.

Como consecuencia de esas exigencias en el físico, está la bulimia, experiencia que tú cuentas, una enfermedad que, desgraciadamente, sigue siendo muy frecuente...

Eso es algo que sufro desde los 14 años y, de alguna manera, sigue presente en mi vida. Ya estoy bien, pero creo que va a formar parte de mi toda la vida. Cuando estaba grabando Veneno, la serie, volví a tener una recaída heavy porque sentí amucha presión ocn el físico, con mostrar mi cuerpo... y pude superarlo mejor qeu cuando era pequeña. Es algo con lo que hay que luchar cada día, como un alcohólico. A mi me ha ayudado hacer deporte, llevar una vida sana y estar controlada y no cometer locuras.

Veneno ha sido un punto de inflexión en tu vida y en tu carrera, la serie de los Javis que vuelve ahora, después de estrenar el primer capítulo antes del confinamiento, ¿qué te une con Cristina, La Veneno?

Yo me siento muy identificada con ella. Con el tiempo, me he refinado más, pero soy igual de ordinaria, tengo ese carácter de malleche y soy de pueblo. Cuando eres de pueblo, eso se nota. Y yo muchas cosas de ella las entiendo por eso. Es una persona que me ha ayudado mucho a educarme en esa frase del "a quién le importa". Yo soy como soy y si no te gusta, que te den. No voy a pedir que me respeten, lo exijo, porque soy como el resto de seres humanos. No soy la trans buena que va pidiendo perdón para que me acepten. No.

La serie y también tu libro son una defensa de la libertad de género y de la libertad sexual. Tú, además, has sido siempre defensora de no etiquetar, del no binarismo, algo que parecía más o menos aceptado en ambientes progresistas, ¿qué te ha parecido que de repente en el PSOE haya ese movimiento que considera que las trans no son mujeres?

Son todos el mismo perro pero con diferente collar. ¿Sabes por qué me da más asco lo que ha hecho el PSOE? Porque al menos la extrema derecha, que me hace sentir muy violentada y asqueada, son claros. No venden una moto. Es como con los tíos, yo estoy con un cabrón y sé que es un cabrón, pero luego viene un príncipe azul y se le cae la careta, y quizá eso me duela más. Por eso, lo del PSOE no me lo esperaba. No porque creyera que eran de izquierdas, sino porque en teoría ellos habían abanderado la lucha por los derechos LGTBI, y el tiempo da la razón. Son el mismo perro con distinto collar.