"Me da un poco de pena": Álvaro Benito lamenta la actitud de una de las 'estrellas' del Real Madrid

Tras el 'pinchazo' del FC Barcelona en Vigo, el Real Madrid podría asegurar el liderato en solitario y con diferencia de puntos ante el RCD Espanyol. Por eso el míster de la SER, Álvaro Benito Villar, pasó por los micrófonos del último tramo de Carrusel para analizar la actualidad del equipo merengue y hablar acerca de James Rodríguez, que volvió a 'rajar' con la prensa internacional de su situación en el Real Madrid.

En primer lugar, sobre el partido ante el Espanyol, Álvaro Benito aseguró que 'es un partido importante' porque 'el Barça sale tocado' del partido contra el Celta: "Los de Setién dan síntomas de cansancio por tener la plantilla tan corta (...) Creo que hay mucha fatiga en sus jugadores", aseguró.

Para Zidane también hubo elogios por parte de Álvaro Benito, que tras asegurar que él piensa que 'se le quita mucha importancia' a su labor, elogió la misma: "A mí me gana de una manera clara, no hay entrenador más idóneo para el Real Madrid que Zidane (...) Yo creo que a nivel social es imposible mantener a un entrenador que no gane algo en dos años", sostuvo.

En cuanto a James Rodríguez, el míster de la SER lo tuvo claro tras escuchar las declaraciones que el colombiano dio a 'The Locker Room' y el rendimiento que ha tenido sobre el césped: "Esperaba que fuera a tener un recorrido muy largo en el Real Madrid, uno exitoso (...) Sumado a numerosas cosas que se nos escapan, hay poco que ganar en esas declaraciones (...) Me da un poco de pena porque este jugador me encanta", concluyó diciendo Álvaro Benito.

