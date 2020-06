Renacimiento nace a partir de la imagen de un grupo de técnicos trabajando en un teatro, con materiales, telas, cables, focos... colaborando y escuchándose. Y esa imagen de cooperación que pone en pie una obra de teatro se produce al mismo tiempo que otro proceso, también colectivo, el de nuestra democracia. Después de su obra Future lovers, la compañía La Tristura estrena el próximo miércoles en los Teatros del Canal este nuevo trabajo, Renacimiento, en el que abordan la idea de construcción desde una visión colectiva, y en el que se detienen en distintos momentos de nuestra historia reciente: desde la muerte de Franco a los años 80, el 15-M o el momento actual. "Se acaba un régimen y para que otro nuevo empiece tienes que ver qué tienes, qué montas, qué desmontas", nos cuentan Violeta Gil y Celso Giménez, miembros de la compañía. "El deseo de ir a lo colectivo tiene que ver con que estamos yendo a lo individual en lo social, en lo laboral, en lo amoroso", dice Violeta, "y llegamos a 2020 con un deseo de poder plantear la comunidad desde un lugar nuevo". La obra, “de una manera inocente e incluso naíf”, nos recuerda que seguramente “nos querremos volver a despertar mañana. Y que, hayamos llegado como hayamos llegado hasta aquí, la vida empieza, de nuevo e imparablemente, ahora mismo”.

Hoy también hablamos con María José Ribot, La Ribot, que acaba de ser galardonada con el León de Oro de la Bienal de Venecia. La Ribot es una artista inclasificable, bailarina, coreógrafa, una creadora que construye sus propios referentes y lenguajes con una libertad que lleva ejerciendo desde el principio de su trayectoria. La artista, que está a punto de comenzar una nueva pieza sobre la precariedad, llegará en julio a Madrid con un trabajo llamado Please, please, please, pero pasará antes por el Festival Grec de Barcelona, que dirige Cesc Casadesús. El Grec comienza este martes e inaugura, por fin, la temporada de festivales de teatro de verano, con una programación muy volcada en las compañías nacionales pero sin renunciar a su dimensión internacional, en un ejercicio de rebeldía frente al desánimo.

'Renacimiento'. La Tristura / Mario Zamora

También el Centro Dramático Nacional, que dirige Alfredo Sanzol, se pone en movimiento después de meses con el telón bajado y estrena una trilogía llamada La pira, que acoge la obras La Conmoción, La Distancia y La Incertidumbre. Se trata de un trabajo colectivo -cada obra la firman varios autores como Pablo Remón, Lucía Carballal o Pau Miró-, que habla de lo que nos ha pasado durante estos meses y lo hace con la intención de que sea catártico, de que echemos al fuego aquello que nos ha causado tanto sufrimiento.

Pero no todo es teatro en La Hora Extra de hoy. También hablamos de Jedet, la actriz y activista trans protagonista de Veneno, la serie de los Javis. Acaba de escribir un libro titulado Efecto mariposa, repleto de confesiones, cicatrices y experiencias vitales.

Y nos vamos a Medellín, con Sara Jaramillo, autora de Cómo mate a mi padre (Lumen) la crónica de una pérdida, la de un padre asesinado en Colombia por unos sicarios que rezan a la virgen para tener buena puntería. Pero Cómo mate a mi padre es, sobre todo, la crónica de una infancia feliz, en una casa grande, fértil y exhuberante, como el propio lenguaje de Jaramillo.

Y si La Ribot centrará su próximo trabajo en la precariedad, la escritora Lara Moreno también habla de ella en su nuevo libro Deshabitar. Un recorrido vital por las habitaciones de la crisis inmobiliaria (Destino), el relato de las muchas mudanzas que ha ido acumulando a lo largo de su vida y un inventario de todo lo perdido por parte de esa generación, nacida entre finales de los 70 y principios de los 80, que acumula varias crisis económicas.

Hoy colaboran en La Hora Extra: Emma Vallespinós, Eva Cruz, Pepa Blanes y Yonyi Arenas.

La música que suena es de Kanye West, María Arnal i Marcel Bagés, Meneo, Siskiyou, Johnny Cash y Fiona Apple, entre otros.