La receta asturiana contra el coronavirus: "La vacuna somos cada uno de nosotros"

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha explicado en una entrevista concedida a Hora 14 cómo el Principado se ha convertido en la primera comunidad autónoma en acumular dos semanas sin nuevos positivos por COVID-19. En concreto, Asturias lleva 17 días sin notificar nuevos positivos, lo que mantiene la cifra acumulada de contagios desde el inicio de la pandemia en 2.435.

"Los datos son un logro colectivo del pueblo asturiano, pero que no podemos recibirlos con triunfalismo", ha dicho Barbón. "La lucha mereció la pena, pero no podemos pensar que ya no hay riesgo de rebrotes. ¡Todo lo contrario!".

A pesar de que, ahora mismo, no hay ningún caso registrado, en Asturias sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla: "Ahora la única vacuna somos cada uno de nosotros. Pero se puede hacer vida con mascarilla. Puedes ir a tomar un culete de sidra, a una librería... La nueva normalidad significa que tenemos que seguir así hasta que tengamos una vacuna. Tenemos que vivir con ello".

Barbón ha detallado la receta asturiana contra el coronavirus: "De entrada, muchos años invirtiendo en sanidad pública, que es casi el 40% del presupuesto. Además mi predecesor, Javier Fernández, mantuvo y potenció el laboratorio público de microbiología, lo cual ha permitido que estemos entre los que más PCR han hecho. También nos adelantamos algunos días, en ciertas decisiones, e informamos a la población con mucha claridad".

El presidente asturiano también ha pedido que la Unión Europea asuma los errores de gestión que cometió al principio de la epidemia, solicitando además que que ahora afine su papel en la fase de reconstrucción. "Si la UE no da respuesta en situaciones como esta, los ciudadanos se preguntarán para qué sirve la UE".