"La app de rastreo nos permitirá ver cuántos contactos de riesgo ha habido para anticipar rebrotes"

Desde el comienzo, los virólogos han aplaudido el uso en Singapur o en Corea del Sur de aplicaciones de móvil que permitían controlar a los contagios, alertar a los ciudadanos de que había estado cerca de alguien con coronavirus, a la par otras voces alertaban de la pérdida de intimidad, pero los virólogos insisten: es útil.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha arrancado hoy la primera fase del piloto de la app de alerta de contagios. Se llama Radar Covid y se estrena en San Sebastián de La Gomera, la capital de la isla de La Gomera.

"Es una aplicación móvil, de descarga voluntaria, respeta la privacidad e identidad de la persona que se descarga la aplicación", explica Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. "No geolocaliza a nadie, no se sabe dónde estás, se sabe únicamente si has podido entrar en contacto con una persona que ha sido diagnosticada como positivo en coronavirus. Su gran utilidad es tener una alerta temprana de posibles riesgos de contagio", añade.

"Lo que vamos a probar que la capacidad de detectar contactos, que se basa en contactar a través de bluetooth aquellos móviles de aquellas personas que han estado contagiadas, vamos a probar que esto funciona, que son capaces de medir las distancias y que somos capaces de notificárselo al usuario", afirma Artigas, que apunta que este piloto es un "proyecto tecnológico pero sobre todo social basado en la conciencia cívica de la ciudadanía".

Sobre las dudas en torno a la recopilación de datos, Artiga afirma que "no recopila ningún dato personal, sólo se quedan en tu propio móvil. Ninguna autoridad puede nunca saber si tú lo has notificado, a cuántas personas lo has notificado y a quiénes. Es una herramienta de responsabilidad personal".