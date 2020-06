EN DIRECTO | Sigue la final de la 13ª edición del concurso 'Relatos en cadena'

Diez relatos de menos de 100 palabras con sus correspondientes diez finalistas llegan a la gran final del concurso 'Relatos en cadena' 2020 organizado por el programa 'La Ventana' de la Cadena SER y la Escuela de Escritores.

Esta es la última semana de la temporada. Hay muchas cosas que lo evidencian, pero la más sintomática es esta: la final de 'Relatos en Cadena'. Es la décimo tercera temporada del concurso y todos coincidiremos en algo: este año la realidad ha ganado a la ficción por goleada. Estamos orgullosos de nuestros oyentes, su imaginación y su talento nos sorprenden semana tras semana, pero una pandemia, un estado de alarma y un confinamiento dejan el listón muy alto.

Ha sido un año raro. Todos lo recordaremos así. Cuando pase el tiempo, cuando todo se recoloque, cuando empecemos a sentir algo parecido al alivio, un manto de irrealidad cubrirá los recuerdos de aquellos días.

Sea como sea, también esta final es excepcional. Por primera vez en trece temporadas tenemos nueve finalistas, y no diez, porque uno de los relatos incumplía - y nos consta, eso lo queremos dejar muy claro, que su autora lo desconocía- las bases de este concurso.

En este tiempo de incertidumbre nos alegra tener una certeza: este viernes a las 19:20, uno de los oyentes de 'La Ventana' tendrá 6.000 euros más en el bolsillo. Y en estos tiempos pocas cosas podrían hacernos más felices.

Los datos

Esta temporada han llegado a 'La Ventana' un total de 28.151 relatos escritos por 6.175 participante de 44 países dintintos; han enviado relatos desde Hong Kong, Islas Caimán, Jordania o Cuba. De todos ellos solo nueve de los textos llegan a esta final; y de ellos solo uno se convertirá en el mejor relato de la temporada 2019-2020 de 'Relatos en Cadena'.

Ganadora 'Relatos en Cadena 2018-2019'

ARCHIVO | Final XII edición de 'Relatos en cadena' "Me quiere", de María Gil, gana la 12ª edición de "Relatos en cadena" con la escritora Julia Navarro invitada como miembro especial del jurado

Aquí puedes escuchar el relato que ganó la pasada edición, la del 2019. Fue 'Me quiere' de María Gil:

Los finalistas

Aquí puedes escuchar los diez microrrelatos que han llegado a la final de la 13ª edición del concurso 'Relatos en cadena'.

María Sergia Martín - Finalista septiembre

Tiene 57 años, vive en Madrid, es funcionaria en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Trabaja en la Oficina de Atención a la Discapacidad. Participa casi cada semana, es su primera vez como finalista anual. Asegura que las aficiones a las que les es más fiel es a escribir y a echar la siesta. Se define como inconstante. Tiene dos hijas, que este año han volado del nido. Escribe siempre a mano, en una libreta y con bolígrafo. Se declara fan del teletrabajo.

Tomás del Rey - Finalista octubre

Tiene 52 años, vive en Sevilla, es profesor de Lengua y Literatura en Secundaria y Bachillerato. Participa en el concurso desde la temporada pasada, este año ha sido su primera semanal, mensual y anual. Tiene un blog de microrrelatos. Lleva con su mujer un grupo de teatro juvenil desde hace más de dos décadas. Este año han podido extinguir una pequeña ONG por haber conseguido sus objetivos: consolidar una pequeña escuela en la selva peruana. Tiene dos hijas. En mayo tenía que publicarse su primer libro, pero fue aplazado. Cruza los dedos para que salga en octubre.

Elena Bethencourt - Finalista noviembre

Tiene 51 años, vive en Playa de los Cristianos, Tenerife, y es profesora de inglés. Es su segunda final anual consecutiva. Le gusta escaparse a la montaña, andar y nadar. Le encantaría viajar a México, dice que el corrector del teléfono le pone palabras en mexicano y que, quizás, es una señal. Tiene dos hijos, de 13 y 11 años: "No puedo competir con el Minecraft', lamenta.

Domingo Jiménez - Finalista diciembre

Tiene 56 años, vive en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y es Ingeniero de Caminos. Trabaja en ingeniería, ejecución y gestión de urbanizaciones. Participa en nuestro concurso desde 2016. El relato finalista se le ocurrió viendo una obra de ballet con su mujer y sus suegros, y lo escribió allí mismo, en la aplicación de notas del móvil, intentando que la luz del teléfono no molestara. No está seguro de que su mujer le haya perdonado. Le gusta caminar, pasear con sus perros y estar con los amigos. Le encanta el cine y Clint Eastwood en todas sus facetas, de duro y, también, con el corazón roto en los Puentes de Madison. Ha hecho teatro amateur. Tiene tres hijas veinteañeras. Al principio del confinamiento, reunió sus relatos y les puso voz y música para entretener a familia y amigos. Les gustaron y acabó comprando un micrófono y escribiendo relatos nuevos.

Antonio Maíllo - Finalista febrero

Tiene 47 años y vive en Salamanca. Estudió Geografía e Historia y fue durante años profesor en una academia, pero desde hace unos años trabaja y lleva la gestión de un estanco, un negocio familiar. Le apasiona leer y escribir, sobre todo poesía y relatos. Está trabajando en un libro de relatos que quisiera publicar. Dos de sus autores favoritos son Paul Auster y Murakami. Tiene un hijo de 8 años, Leo. Cree que ha sido lo más "hermoso e intenso" que le ha pasado en toda su vida.

Trini Pestaña - Finalista marzo

Tiene 65 años, tiene tres hijos y es abuela de dos nietas. Vive en Martos, Jaén. Su profesión es auxiliar de clínica, pero la ejerció poco tiempo. Participa en el concurso desde 2011, esta es su primera final anual. La lectura es su principal afición. Dirige en su pueblo un club de lectura, todas sus miembros son mujeres y se juntan una vez a la semana a leer. También le encantan las series de televisión de detectives. Durante el confinamiento, ha escrito una obra de teatro, que espera poder estrenar en el teatro local en cuanto se pueda. Nos dice: "Este último año no me ha sucedido nada y todo. Quiero decir que paso con éxito las revisiones del cáncer de mama del que me operaron hace dos años y que estoy muy feliz por ello".

Eva Gutiérrez - Finalista abril

Tiene 49 años, vive en Seixo-Marín, Pontevedra, es cuidadora de alumnado con necesidades especiales. Es su primera final anual. Entre sus aficiones, está el canto, la percusión tradicional, pasear por la playa, la lectura, el cine y escribir. Periódicamente celebra una especie de cafés literarios con un grupo de amigas: leen y comentan los textos que escriben. En cuanto al cine, le gusta ir al de Seixo, que es el más antiguo en activo de Galicia. Tiene una hija, Rosalía, de 11 años. Coincidiendo con la nueva normalidad, se cayó y se rompió una costilla.

Alberto Jesús Vargas - Finalista mayo

Tiene 62 años, es malagueño, vive en Madrid. Licenciado en Psicología, ha acabado ganándose la vida como Gestor Procesal, un cuerpo dentro de la Administración de Justicia. Le gusta ir al gimnasio, caminar, tocar la guitarra y el ukelele. Le encantan Serrat y Sabina. Tiene un blog. Le gustan los cuentos tristes y los personajes que sufren desamor y fracasos. Ganó su primer premio como poeta siendo un adolescente, le dio tanta vergüenza ir a recogerlo que renunció a él, ha retomado el género ahora, en la madurez. Participó por primera vez en nuestro concurso en 2016. Fue finalista anual el año pasado. Le chifla la tortilla de patatas y ser finalista de Relatos en Cadena es un sueño hecho realidad.

Iñaki Goitia - Finalista junio

Tiene 39 años, nació y vive en Oñati, trabaja de bibliotecario en las bibliotecas de Mendaro y Aretxabaleta. Es su primera final anual. Sus aficiones son la lectura, la escritura y la música. Toca la batería y hasta hace muy poco tocaba en un grupo pop-rock llamado 'Malenkonia'. Ha escrito letras de canciones, relatos cortos, micro, ensayos, artículos. Estudió Filosofía, dice que le cambió la vida y la corriente filosófica que más le ha transmitido es el existencialismo.