"España pagó mi formación como investigadora pero trabajo en EEUU porque en España no hay opciones de hacerlo"

"5 años de Universidad +1 año de Master +6 años de PhD +2 años de postdoct en España. Formación completa y gratuita para mí (no para el sistema) en España. RESULTADO: Carrera investigadora en Estados Unidos¿Veis el problema?"

La autora de este tuit es la investigadora Patricia González que lleva cuatro años viviendo y trabajando en Chicago, donde investiga sobre la enfermedad del Parkinson. "Normalmente cuando terminas tu tesis doctoral es bueno y positivo salir al extranjero. Paradójicamente yo vine a EEUU con una beca española, durante dos años mi salario dependía de una beca privada. Pero el problema es que en el momento en el que quieres volver y reincorporarte no hay opciones. Tienes que decidir: o sigo haciendo ciencia en EEUU, o dejo la ciencia, o vuelto a España para trabajar de otra cosa", relata en 'La Ventana'.

Ella, como tantos otros investigadores españoles, querría volver a España y devolver la formación, pero no ve opciones de hacerlo. "En mi caso, por supuesto que me encantaría volver y me encantaría hacer ciencia en España, el problema es que en el momento de tomar esa decisión de volver es bastante complicado porque en España no hay estabilidad".

La situación en EEUU es diferente en cuanto a la estabilidad en los proyectos, nos cuenta Patricia, "la principal diferencia es que invierten porque tienen más dinero, invierten en contratos, al menos en mi etapa en EEUU yo no he tenido ningún problema de financiación. Yo aquí no tengo problemas de burocracia, no voy a tener problemas de no voy a tener un contrato del mes que viene. Aquí es difícil mantener una posición permanente, pero como postdoc sí puedes mantener tu posición durante muchos años", concluye.

Por otra parte Javier Perona, portavoz de Ciencia con Futuro, denuncia en La Ventana las condiciones precarias de la investigación científica pese a estar en el foco de la pandemia.

‘Siete de cada diez científicos que participaron en una encuesta que hicimos hace tres años confesaban que habían pensado en dejarlo y un 74% se sentía totalmente desprotegido por el sistema científico español. Y los datos eran aún peores entre los jóvenes y las mujeres’, denuncia Perona.

Una situación que se arrastra desde hace años y que sigue adoleciendo de la misma infrafinanciación. ‘Los fondos son insuficientes. Ha salido ahora la resolución de la convocatoria del plan estatal y muchos científicos se han quedado sin una financiación que debería ser la base de sus proyectos. Sin ella, muy posiblemente no tengan ningún otro tipo de recursos y en muchos centros todo lo que se necesita para trabajar depende de eso, y cuando digo todo, me refiero a las batas de laboratorio o los propios ordenadores’.

Perona denuncia también la falta de estabilidad que impide el desarrollo de una carrera investigadora que lleva mucho tiempo y esfuerzo. ‘Con el éxodo de los científicos en la anterior crisis se sacaron programas estimulando el retorno a España pero esa estabilización no se ha cumplido. Tras volver con contratos temporales que acabaron, muchos investigadores se quedaron otra vez en la calle después haber rechazado contratos mejores en el extranjero’.

Y todo ello teñido por unas condiciones laborales y económicas muy precarias. ‘Tradicionalmente quienes lo han llevado peor son los investigadores pre-doctorales. Tras muchos años como becarios se consiguió que tuvieran contratos pero sigue habiendo sueldos muy bajos. Algunos al comienzo de su etapa predoctoral trabajan gratis. Y en muchos casos las tesis doctorales se escriben cobrando prestación por desempleo porque el programa se terminó antes’.

Bajo el hashtag #SinCienciaNoHayFuturo, miles de científicos españoles han vuelto a protagonizar movilizaciones virtuales para reclamar más fondos y apuntalar la deficitaria situación de la ciencia en España más allá de las inversiones extraordinarias y puntuales por la crisis del coronavirus.

‘Esta es una profesión vocacional y a quienes hacemos ciencia nos encanta pero ese entusiasmo es cada vez menor porque el personal está muy quemado y la belleza y el atractivo de investigar en estas condiciones cada vez resulta menos estimulante’, nos ha contado en La Ventana, Javier Perona, científico titular del CSIC y portavoz del colectivo Ciencia Con Futuro.