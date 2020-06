La reclamación de un enfermero ante la falta de recursos sanitarios: "No nos podéis olvidar"

Ahora que se habla menos de la situación en la que están los hospitales o los centros de salud, centenares de sanitarios se manifestaron ayer en la Puerta del Sol de Madrid para clamar contra la precariedad y la falta de medios.

Antes ya se habían concentrado frente a hospitales y centros donde trabajan, pero lo de ayer, "fue muy especial" aclara Víctor Aparicio, enfermero de UCI del Gregorio Marañón .Víctor, además, es portavoz de Sanitarios Necesarios, el movimiento creado entre estos profesionales y que ahora reclaman recursos. "La concentración nació del desencanto y de la sensación de ser los grandes olvidados de esta pandemia. No hubo política, no hubo conflicto".

"Me siento devastado y desolado"

Para Víctor, la calificación de héroes durante la pandemia "era una forma romántica de deshumanizarlos" e incide en que tienen la sensación de "fracaso, agotamiento y soledad".

"Tengo una madre enferma. Soy una persona que ha sentido miedo y a quien le ha podido la incertidumbre. Me siento devastado y desolado", añade este enfermero, quien extiende toda esta sensación al resto de trabajadores y quien señala que "si habéis sentido pánico cuando íbais al supermercado, imagináos nosotros". En este sentido, incide en que no se olvide lo que les ha pasado: "Es un canto a suplicaros. No nos podéis olvidar"

"Llevamos muchos años reclamando. La gente se piensa que pedimos para trabajar menos. Pedimos para poder asistir a la gente con calidad. Las unidades están desprovistas de material", continúa Víctor. Para este enfermero, el coronavirus "no ha hecho más que evidenciar que no estamos preparados" y pide no mirar hacia atrás para buscar culpas.

"Con que tuviéramos un atentado o un accidente masivo, no vamos a poder asumirlo"

En cuanto a los rebrotes, cree Víctor Aparicio que se habla de recursos materiales, pero no de recursos humanos. "Hemos pasado de tener una nación enferma de coronavirus para tener unos sanitarios devastados", añade el portavoz de Sanitarios Necesarios. Por ello, aclara que ante un posible rebrote "estamos desnudos" y asegura que "vamos a tener un gran problema". "No hay enfermeras de UCI. Con que tuviéramos un atentado o un accidente masivo, no vamos a poder asumirlo", clama.

Por todo ello, Víctor asegura que le "encantaría" poder sentarse con el presidente del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de Madrid. "Han coreado 'Sanidad Pública'. ¿De verdad? Siéntense con nosotros", reclama Aparicio, quien se pregunta por qué un controlador aéreo no trabaja 40 horas y un médico sí, en referencia a la jornada de 35 horas.

Por último, el sanitario del Gregorio Marañón hacía un llamamiento a todos los sanitarios a presentarse como ha hecho él: "Hola, me llamo Víctor Aparicio y trabajo para ti, para tus hijos, para tus familiares".