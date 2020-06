Javier Cámara: "Quiero repetir en la dirección pero con tranquilidad"

Hay actores, como Javier Cámara, que no necesitan película nueva, serie o libro que presentar porque como dice Andreu Buenafuente en su último libro “es el invitado perfecto”. En Enero estuvo con nosotros para presentarnos 'Vamos Juan', era un 7 de Enero, cuando estábamos a vueltas con la investidura. Ahora, seis meses después, y tras muchos días en casa por el COVID. Javier reconoce que “nadie en mi entorno lo ha pasado mal. Mi madre a sus cerca de 90 años está perfecta y todo eso ayuda. Pero es verdad que ha habido momentos complicados". Durante el confinamiento el actor ha escuchado en bucle la banda sonora de 'Frozen' y ha disfrutado de sus hijos. “Hay gente a la que le ha dado tiempo a hacer muchas cosas pero ni me he conocido a mí mismo ni ha surgido nada creativo” , nos dice Javier Cámara . Lo que si ha hecho Javier es poner voz al Papa Francisco. Hoy Netflix ha estrenado la serie 'Hecho en casa' (Homemade), una colección de 17 cortos -cortos, cortos, de entre 6 y 10 minutos- de diferentes autores durante el confinamiento. Desde Pablo Larraín, Maggie Gylenhaal, Kristen Stewart o Paolo Sorrentino. El director italiano imagina con unos muñequitos, unas figuras, un encuentro entre la reina Isabel II de Inglaterra y el papa Francisco, que viven una especie de tonteo durante el confinamiento. Y quién le pone voz al mismísimo Papa es Javier Cámara. “Me llamó Sorrentino para contarme lo que iba a hacer y no podía decirle que no”.

La última vez que Javier nos visitó vino con Diego San José a presentarnos 'Vamos Juan', la secuela de la serie de TNT 'Vota Juan'. Ese Juan Carrasco que tras dos años como profesor de biología en Logroño, vuelve con la idea de fundar un partido y vengarse de sus antiguos compañeros; una serie que ha supuesto su debut como director. “ Cuando hablaba a Sorrentino y compañía de la serie no se lo creían que la hiciera. Hasta el punto que Sorrentino me obligó a que le mandara el capítulo que he dirigido . Y me ha dicho tantas cosas bonitas que me animan a seguir. Pero quiero repetir con tranquilidad. Y si hacemos tercera temporada de Juan Carrasco me apunto a dirigir de nuevo”.

Javier Cámara desde que terminara 'Siete Vidas' hasta 'Narcos' no ha hecho tanta televisión pero aun así su imagen está asociada a la pequeña pantalla. “Quizá la explicación esté en las veces que han repetido 'Siete Vidas' pero es verdad que yo no elijo los papeles, hay papeles que vienen a por mí”. Como es el caso de su última película 'El olvido que seremos', la película de Fernando Trueba que estará en el Festival de Cannes. Cámara interpreta a Héctor Abad Gomez, un profesor, médico y sobre todo un activista por los derechos humanos... quizá eso le costó la vida . Siempre mantuvo una actitud militante lo que le convirtió en objeto de amenazas en muchas ocasiones, pero él nunca quiso exiliarse ni tampoco quedarse callado. Y en Agosto de 1987 dos sicarios acabaron con su vida. Tenía 65 años. "Todo lo que rodea a esta película es mágico: como llegué a la película, como llegué a esa familia y como esa película ha llegado a mi vida”. Un papel que el hijo de Héctor Abad Gómez quería que hiciera Javier aunque él se enteró el último día de rodaje “Yo le dije a Fernando que se estaba equivocando conmigo pero me enseñó un mail donde es verdad que Héctor Abad Faciolince decía que me parecía a su papa y que yo debía darle vida en la película”.