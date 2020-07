María León y su viaje vitalista contra el cáncer

El cine españo vuelve poco a poco a las salas con películas que se habían quedado en la 'estacada' durante el confinamiento. Y lo hacen con el género que mejor funciona en taquilla: la comedia. 'La lista de los deseos', que tenía previsto su paso por el Festival de Málaga, es la últma cinta de Álvaro Díaz Lorenzo, autor de otras comedias como 'Los Japón' o 'Señor, dame paciencia'. En esta ocasión pone luz y vitalidad a una enfemedad, el cáncer, con la historia de tres mujeres que deciden embarcarse en una aventura para cumplir todas sus propósitos pendientes. Una road movie de enredos por Cádiz y Marruecos que protagonizan María León, Victoria Abril y Silvia Alonso.

Es una película luminosa, optimista, sobre algo muy duro, el cáncer, pero que lo hace desde un punto de vista esperanzador, ¿cómo ha sido la experiencia y afrontar así este tema?

Durante todo el proceso de rodaje, nos divertimos muchísimo. Fue un proceso muy laborioso, porque teníamos muchas pelucas, había disfraces… El viaje que hicieron los personajes, las actrices también lo hicimos. Y había veces que estábamos muy en la celebración de la vida, y sí teníamos mucha responsabilidad encima a la horra de contar una enfermedad como la que pasa mi personaje, Eva. Todo el tiempo tenía en la cabeza la responsabilidad de contar este viaje de estas tres chicas pero también de acompañar a la enfermedad, no pasar por encima, sino cruzar la enfermedad. Es una fina línea pero intenté hacerme responsable en todo momento.

En ese viaje de acompañar a la enfermedad con ese tono y ese espíritu de lucha, sí hay momentos reveladores, como cuando el personaje pierde el pelo por el tratamiento. Es algo que aún está estigmatizado, y la película muestra el proceso y cómo reacciona el entorno

Sí, es algo muy importante parra la propia persona. En la película hay una escena en la que el personaje se rapa por primera vez y lo hace junto a su mejor amiga. Fue toma única. Fue una experiencia muy fuerte, te pones frente al espejo y ves el proceso de desnudarte y cómo te enfrentas cara a cara a la enfermedad. El hecho de tener a la amiga cerca y verla reaccionar con esa rapada, hacía que las dos también intentáramos salir del drama animándonos la una a la otra. En este caso, recuerdo esa sensación de enfrentarse, de decir estoy aquí, soy yo, y lo tengo que afrontar, y aportar algo de comedia con una amiga que se ríe y con la que empatiza. Es importante empatizar en estos casos.

Ese es otro de los puntos de la película, la invitación a una lucha conjunta, acompañada, que no sea un camino solitario

En este caso se hace un equipo de vida. Con Carmen -el personaje de Victoria Abril-, a quien conoce en la quimio y le orienta hacia dónde quiere ir, y junto a su amiga Mar -el personaje de Silvia Alonso-. Fue muy importante para afrontar y sobrevivir a la experiencia, sola siempre es mucho más difícil. El mensaje que da la película es muy bueno también parra este momento con todo lo que ha pasado con el coronavirus, es importante caminar de la mana, darse la mano, así las cosas siempre son mejor. Ella se anima a afrontar la enfermedad de esa manera porque su equipo de vida, esas dos amigas, se unen para caminar. Ella decide hacer ese viaje, esa lista de deseos, pero siempre en equipo, para también acompañar la enfermedad.

Hablas de esa lista de deseos y también de la pandemia que estamos viviendo, ¿por qué esperamos a hacer lo que deseamos siempre ante situaciones adversas?

Nunca nos damos cuenta de lo bien que estamos hasta que no lo estamos. Vamos a un ritmo en el que pasamos por encima de muchísimas cosas. Hay un monólogo de un amiga que siempre cito ¿La vida qué es? La vida es hoy me voy a cortar el pelo, no, estoy preocupada por un flequillo, una coleta… Y, de repente, te viene un marrón y te lo tienes que comer, tengas como tengas el pelo. Y esa es la vida. Siempre es importante tener un equipo, gente con la que te puedas apoyar, con la que te puedas caer y levantar. Si tuviera que hacer ahora una lista de deseos, sería que nunca me falte un equipo cerca de mi vida.

Es una de las primera películas de esta desescalada también de los cines ¿Cómo te pilló el confinamiento, tenías algún rodaje y cómo ves el futuro de la industria?

Justo me había pillado haciendo teatro, tenía muchas ganas de hacer teatro y venir a Madrid. Estábamos de gira y justo antes de venir a Madrid, ocurrió todo esto. Ahora el tema de los rodajes estamos dando palos de ciego. Es todo muy complicado, para protegernos, ya si en un rodaje el tiempo es muy caro, ahora es el doble. Pero, estoy bastante optimista. Se ha visto la necesidad de la cultura, lo necesario que es n nuestro trabajo, el abrazo a la gente que estaba encerrada en su casa. Eso nos da placer como actores. Ha habido movimiento en la ficción, no sé por dónde va a tirar, pero sí que hay una necesidad de hacer y de rodar. Eso es beneficioso, aunque de esta situación nadie sale beneficiado. Tengo esperanzas de que la ficción haya cogido otro ritmo.