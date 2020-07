Libertad y toques de atención

El PP celebró ayer los 25 años que llevan al frente de la Comunidad de Madrid con un vídeo. Una vez, un expresidente madrileño, precisamente, Ruiz Gallardón, habló textualmente de la anomalía histórica en Andalucía porque no hubiera alternancia, porque la gente votara al PSOE.

Ayer el PP celebró este cuarto de siglo en Madrid en un vídeo con estos mensajes: "En Madrid nadie te dice qué tienes que hacer, cómo quieres vivir, a Madrid se viene a hacer lo que te dé la gana, a vivir en libertad, gracias a las políticas del Partido Popular". El vídeo viene a atribuir al partido la llegada de la libertad a la comunidad.

Ahora que hablamos de libertad, y en otra comunidad, en Cataluña, está el comentario de la consejera de Cultura a la que han entrevistado en SER Catalunya. Mariàngela Villalonga se llama.

"A veces veo demasiado castellano en TV3", se quejó. Todo viene por una serie, Drama, que combina diálogos en catalán y en castellano, y que ha hecho que haya telespectadores que se hayan quejado por eso a la cadena. Dijo más la consejera en esa entrevista. Aseguró que había dado un toque de atención al director de la cadena pública por eso.

Un toque de atención porque ellos ponen seis millones de euros en la tele y no va a usarse ese dinero para meter frases en castellano. Y aunque luego la portavoz trató de corregir, dijo que la Generalitat no estaba para controlar, la frase ya estaba dicha. Como si fuera eso lo peor y no el hecho de que una consejera dé un toque de atención, como ella dijo, porque se incluyan diálogos en castellano.