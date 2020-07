Begoña Piñero: "Estamos en un intento de diluir lo que es el feminismo"

No hace diez años pero si seis. En Febrero de 2014 decenas de miles de personas llegaron a Madrid para manifestarse contra la reforma de la ley del aborto. Y entre ellas muchas mujeres en el que se llamó ""El tren de la Libertad" . Les Comadres fue la asociación asturiana de mujeres que ideó esta manifestación y Begoña Piñero Hevia era y es hoy su presidenta. “ De ese día recuerdo todo. Lo primero la llegada a Valladolid que no sabíamos cómo nos iba a recibir. Pero cuando llegamos y empezamos a ver a tanta gente y oír gritos a favor fue muy emociónate” . Begoña Piñero lleva luchando desde que “ tengo conciencia feminista” para lo que ella defiende : “ el derecho que queremos tener las mujeres en decidir si queremos ser madres o no. Las mujeres lo que tenemos es la capacidad de ser madres o no y queremos ejercer ese derecho con un aborto regulado, legal y en condiciones sanitarias".

De ese Tren de la Libertad hace 6 años y las cosas ahora están muy distintas. “En temas de feminismo hemos recorrido muchísimo pero nos queda mucho por recorrer. Pero el feminismo es internacionalista por lo que mientras una sola mujer no sea libre para decidir el feminismo tendrá vigencia”, nos dice Begoña Piñero. “Pero estamos en un intento de diluir lo que es el feminismo a partir del momento en que se empezó a hablar de feminismos en plural. Es verdad que las mujeres somos diversas pero el feminismo es sólo uno: la lucha por la libertad e igualdad de los derechos de las mujeres".