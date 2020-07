David Broncano sueña con Shaquille O'Neal y acaba llamándole por teléfono

En La Vida Moderna, David Broncano ha contado en multitud de ocasiones algunos de sus sueños y en uno de los últimos programas, el cómico de Orcera contó uno especialmente surrealista que tiene que protagonista a Shaquille O'Neal, uno de los grandes dominadores de la NBA a inicios de siglo.

"He soñado que me encontraba en un sitio, no sé dónde, con Shaquille O'Neal", comenzó a relatar Broncano. "Me lo encontraba siempre entrenando en el sueño y un día hablamos y le dije que me gustaría entrevistarle en La Resistencia", señalaba ante la atenta mirada de Quequé e Ignatius.

"Él me dijo que ya había estado en el programa de Jimmy Fallon y yo le dije que el programa era parecido a ese", narraba Broncano ante las burlas de sus compañeros. "En sus sueños se compara con Fallon", comentaba Quequé.

"Me da el número de su representante y resulta que yo con su mánager había hecho un bolo en Murcia", añadió entre risas el presentador de La Vida Moderna. "Al final me da su número y tal sería mi emoción y cuál sería mi sorpresa que cuando me despierto... le había llamado en la vida real", reconocía Broncano.

"He llamado al número que me dio en sueños. En sueños he cogido el móvil y le he llamado", señalaba el jiennense mientras le mostraba su teléfono y el registro de llamadas a sus compañeros de programa.