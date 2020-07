Disney sigue temiendo a las salas de cine y estrena el esperado musical Hamilton en su plataforma. El exitoso montaje de Lin-Manuel Miranda llega por fin a España. A las salas y a plataformas regresa el western con La verdadera historia de la banda de Kelly, una película que recrea la leyenda de un bandido australiano con George McCay, Rusell Crowe y Charlie Hunnam. La película española de la semana es La lista de los deseos, la historia de tres amigas y su lucha contra el cáncer. Victoria Abril, María León y Silvia Alonso son las protagonistas. Y vuelve a los cines y a lo grande Apocalypse Now, la película que casi consigue retirar del cine a Francis Ford Coppola y uno de los mejores relatos de la guerra de Vietnam. En cine clásico esta semana dos pesos pesados, uno del cine y otro de la música, Ringo Starr cumple 80 años y también homenajeamos al actor Walter Matthau. Y en televisión, hablaremos de los estrenos de las plataformas, pero vamos a ponernos profundos y analizar las series desde la filosofía.

Hamilton (Lin-Manuel Miranda)

Ganador de 11 premios Tony, un Grammy, el Premio Olivier y el Premio Pulitzer, Hamilton es uno de los musicales que más interés ha despertado en los últimos años. Con Broadway cerrado, llega ahora esta versión filmada que presume de tener en su haber Disney Plus y que cuenta con uno de los fichajes de la compañía, Lin-Manuel Miranda, creador del musical y gran protagonista.

Actor de origen puertorriqueño, la diversidad y la defensa de la inmigración como parte de la cultura norteamericana desde la fundación del país están en el origen de este libreto. Y es que Hamilton cuenta la vida del entonces secretario del Tesoro y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero quizás el menos conocido, Alexander Hamilton. Para ello, Miranda se basó en la biografía ganadora del Pulitzer escrita por Ron Chernow.

De modo que nos remontamos al año 1776, en el marco de la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos. Conforme va avanzando la trama, conocemos al resto de los padres fundadores y su interacción con ellos: George Washington, James Madison, Thomas Jefferson y Aaron Burr. Todos interpretados, por primera vez por actores negros, latinos y filipinos.

Hamilton rompió con el estilo tradicional de Broadway con música hip-hop y rap, lo que también rompió el estereotipo del musical para convocar a los jóvenes para que puedan aprender sobre la historia de Estados Unidos. Una tragedia griega, además, que llega con las protestas del movimiento Black Lives Matter y con la revisión de quiénes están detrás de las estatuas que levantamos.

La verdadera historia de la banda de Kelly (Justin Kurzel)

Un western australiano que dirige Justin Kurtzel, el director de MacBeth y de Assassin’s Creed. Es una nueva interpretación de una de las leyendas más conocidas del país, la de Ned Kelly, un bandido que luchó contra los ingleses y al que han interpretado en otras adaptaciones personajes como Mike Jagger o Heath Ledger. Ahora es George Mackey, el protagonista de 1917 quien da vida a este forajido, con él un reparto de actores y actrices australianos en el que destaca Charlie Hunnam y Rusell Crowe. Con una narración caótica y anárquica y un tratamiento visual personalísimo, que va de la cámara en mano -para entrar en su locura-, a la mirada más poética y una estética punk, el acercamiento libre a este personaje es muy estimulante.

La lista de los deseos (Álvaro Díaz Lorenzo)

El cine español vuelve poco a poco a las salas, y lo hace con el género que mejor funciona en taquilla, la comedia. Álvaro Díaz Lorenzo, autor de Los Japón o Señor, dame paciencia, dirige ahora una comedia luminosa y vitalista sobre la lucha contra el cáncer de mamá. La historia de tres mujeres que deciden embarcarse en una aventura para cumplir todos sus propósitos pendientes, para hacer realidad esa lista de los deseos. Una road movie de enredos y tópicos por Cádiz y el norte de Marruecos que protagonizan Victoria Abril, Silvia Alonso y María León. Una caravana, noches en el desierto, clases de surf, y por el camino, amores inesperados y un canto a la vida y a la amistad frente a la enfermedad.

La cinta también visibiliza la importancia de una detección precoz, el duro proceso de la quimioterapia y los efectos del tratamiento, como la caída del cabello. La lista de los deseos es un viaje emocional y físico que quiere mandar un mensaje de esperanza, con la música de La Mari de Chambao.

Todo pasa en Tel Aviv (Sameh Zoabi)

Abordar un conflicto tan complejo como el que se vive entre palestinos e israelíes no es tarea fácil, y hacerlo desde la comedia es un desafío mucho mayor ¿el resultado? Todo pasa en Tel Aviv de Sameh Zoabi. El director, palestino nacido en Israel, ha hecho una comedia muy personal. Es la historia de un escritor atrapado entre la agenda política de los israelíes y la de los palestinos lo que, en muchos aspectos, según cuenta, es la historia de su vida.

Estamos ante meta cine, una ficción dentro de otra. Por un lado, está Salam, un buscavidas de 30 años que vive en Jerusalén y trabaja (por enchufe de su tío) en el set de la famosa telenovela palestina Arde Tel Aviv. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, debe pasar un estricto control israelí, donde conocerá a Assi, el comandante a cargo del puesto, cuya esposa es fan de la telenovela y a la que intentará impresionar ayudando a un perdido Salam con la escritura del guion. Y la telenovela, ambientada en el año 67, antes de la guerra de los seis días, cuenta la historia de una espía árabe, Manal, que, haciéndose pasar por francesa, se infiltra en Tel Aviv para seducir a un poderoso militar.

El director tenía tres razones para utilizar la telenovela como hilo conductor: la popularidad que este género tiene en Oriente Medio, que el público lo vea como algo “tonto” y añada humor y, por último, cuestiones políticas. “Las telenovelas no son sutiles, no hay subtexto, los personajes dicen siempre lo que piensan, lo que sienten, pueden además hablar de lo que pretenden hacer, que es algo poco cinemático. Así que a mí me ha dado libertad para hablar de política sin filtros. Puedo decir lo que quiera, porque es una telenovela”, declara Zoabi.

Es una película social y política que, disfrazada de comedia, aborda los problemas que día a día enfrenta la población palestina, y con la que su director pretende dar una visión diferente de la realidad al público y contribuir, de alguna manera, a la humanidad. Dice el director que ve la diferencia en cómo la gente sale de la película hablando sobre el conflicto, “a veces marcamos la diferencia con las películas que hacemos, lo he visto por mí mismo a un nivel más pequeño, porque he proyectado la película alrededor del mundo, he escuchado al público y les ha dado esperanza y la sensación de querer conectar con la región otra vez”.

Hay dualidad de opiniones acerca del conflicto y dualidad en el aspecto visual de la película. Un mundo colorido, con enfoques y movimientos de cámara dramáticos en la telenovela, y una realidad arenosa, cerca del cine vérité, fuera del plató, donde lo más polémico es el hummus.

Habitación 212 (Christophe Honoré)

Película con la que Chiaria Mastroniani ganó el premio a mejor actriz en la sección Una cierta mirada en Cannes. Interpreta a una mujer, que tras 20 años de matrimonio y numerosas infidelidades, tiene que afrontar estas deslealtades normalizadas con su marido. Esa noche decide hospedarse en la habitación 212 enfrente de su casa y ahí tendrán que confrontar su pasado y su presente en una especie de ensoñación. En esa noche de fantasmas dialogará con su marido de joven, cuando la llama estaba encendida, con sus amantes, con la mujer con la que su marido tenía un romance antes de casarse… Emergen toda las pasiones, pulsiones y reflexiones sobre el amor, sobre quienes somos y quienes pudimos ser. Una propuesta original que funcionará mejor como montaje teatral.

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola)

Un último estreno en las salas es el de Apocalyse Now, que llega con la versión definitiva de su director, Francis Ford Coppola, y puede verse en la mejor calidad de toda su historia. Esta obra maestra del cine, quE adapta libremente El corazón de las tinieblas, de Conrad, es una mirada muy dura y perversa a lo que supuso la Guerra de Vietnam para Estados Unidos. Una película monumental con grandes actores como Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duval y Dennis Hopper.

