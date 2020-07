"Messi deja mucho que desear como capitán"

Este jueves el Real Madrid tiene la oportunidad de ponerse cuatro puntos por encima del Barcelona si vence al Getafe. El empate del Barcelona contra el Atlético de Madrid del martes propició que los blancos puedan dar un importante golpe a LaLiga.

No obstante, los tertulianos de El Sanedrín de El Larguero han coincidido en afirmar que el problema del Barcelona va mucho más allá de los resultados después del parón por el coronavirus. El equipo no ha conseguido jugar a lo que Setién prometía, económicamente el futuro del club es incierto y hay muchas críticas a la dirección deportiva por lo desacertado de sus fichajes en los últimos tiempos.

Jordi Martí ha apuntado al presidente Josep María Bartomeu, de quien ha dicho que "el año que viene permanecerá el desaliñado", ya que es su último al frente del club blaugrana y, en su opinión, no intentará grandes cambios sino una política continuista. "No pongo el foco ni en Griezmann ni en Setién", ha afirmado Martí.

Antonio Romero por su parte ha opinado que "no vale decir que Setién fue un parche", ya que ha considerado que la excusa de que el cántabro no fue la primera opción de la directiva no es suficiente. Ha puesto otros ejemplos como el de Guardiola o el de Zidane que tampoco eran primeras opciones, pero que terminaron siendo exitosas.

Además, Sique Rodríguez ha criticado a Leo Messi de quien ha dicho que ha dado todo al Barcelona en los últimos años, que es el mejor jugador del mundo, pero que "deja mucho que desear como capitán". "Puedo darte una larguísima lista de motivos", ha dicho Sique Rodríguez, mencionando su ausencia en la rueda de prensa de Unzué o en la de despedida de la leyenda de la sección de balonmano del club Víctor Tomás.