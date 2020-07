Núñez Feijoó no piensa ahora en dar el salto: "Mi objetivo es ser presidente de la Xunta los próximos 4 años"

Galicia afronta en apenas diez días unas elecciones autonómicas, que según los últimos sondeos publicados, dan al actual presidente de la Xunta y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo como ganador. El candidato del PP, pese a ser el favorito para ganar con amplia mayoría, ha animado a los gallegos a ir a las urnas y se ha mostrado preocupado por la posibilidad de baja participación en las elecciones del próximo día 12 de junio (como ha pasado en las municipales en Francia). El candidato popular ha pedido a los ciudadanos que ejerzan de gallegos y no dejen de acudir a las urnas: "Lo que pido es que voten. Es participar. Es ejercer como gallego. Me gustaría que la gente fuese a votar sin miedo porque no hay riesgo". El candidato a la reelección insiste en que en la jornada electoral del 12 de julio, si no hay cambios, "va a ser con un riesgo sanitario bajo".

No piensa en dar el salto a Madrid

El líder del PP en Galicia ha explicado que no tiene intención de dar el salto a la política nacional en los próximos años: "Mi objetivo único en este momento es conseguir una mayoría el 12 de julio. En 2016 hubo una oportunidad para cambiar de destino y decidí quedarme en Galicia. Mi objetivo es ser presidente de la Xunta de Galicia los próximos 4 años", ha dicho.

Críticas a Pedro Sánchez

También ha rechazado que desde el PP se haya hecho oposición aprovechando la pandemia de COVID-19: "Todos los presidentes autonómicos hemos estado al lado del Gobierno. El problema que ha habido es que el jefe de Gobierno no ha tenido la mínima intención de informar al líder de la oposición".

"Presidente del PP y de mucha gente"

Sobre la ausencia de siglas del PP en sus carteles electorales, el candidato gallego ha argumentado que "son los mismos carteles de 2012, 2016 y 2020". También se ha justificado porque él es "el presidente del partido y también de mucha gente".

Núñez Feijóo ha respondido a las críticas que desde el PSdG hizo el miércoles en la SER por convocar de manera unilateral las elecciones para el 12-J: "Posponer las elecciones para septiembre supone un enorme riesgo a nivel político y entra todo el efecto del turismo".