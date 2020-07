Bernardo Bustillo, el concejal al que pillaron duchándose en un pleno: "Fue una metedura de pata"

“Estoy bien dentro de un orden, con altibajos. Igual que es duro pasar por esto, también es gratificante ver los mensajes de apoyo y de la gente que se interesa por cómo estoy”. Es lo que le ha contado Bernardo Bustillo, concejal y secretario general del PSOE en Torrelavega a Carlos Francino esta tarde en La Ventana.

Una entrevista, “espero que la única que concedo” que hago por dos motivos, ha explicado. ‘En deferencia al trato profesional exquisito del redactor de la Cadena SER en Torrelavega, Joaquín Díaz Munarriz y porque soy oyente del programa y fan de Especialistas Secundarios y de Coronas. Así que si yo me río con ellos, puedo entender que también otros se rían de esto que me ha pasado’.

“No es por justificarme porque está claro que metí la pata, pero cuando pasó esto el pleno estaba acabando, ya era el turno de ruegos y preguntas. Habíamos empezado a las ocho de la mañana y la cosa se alargó hasta las doce y media. No calculé bien el tiempo, fue un error, me agobié y opté por hacer multitarea y ducharme mientras seguía escuchando ese punto de la sesión”.

Bustillo era consciente de que el pleno se retransmitía por ‘streaming’, con lo que allí estaban conectados los concejales en pantalla pero también periodistas y vecinos interesados en seguir la sesión desde sus casas. De lo que no era consciente el concejal es de que la cámara de su ordenador seguía encendida. “Creía que la había apagado pero lo que hice fue minimizarla”. Así que la webcam retransmitió fotograma a fotograma su entrada y salida de la ducha, con y sin mampara.

“Fui consciente de lo que estaba pasando cuando oí que decían mi nombre porque aunque muchos compañeros me llamaron al móvil para avisarme, el teléfono me lo había dejado en la habitación”. El caso es que al ver lo que pasaba, a algún que otro compañero de corporación de los que estaban en la videoconferencia se le escucha decir: “¡Decidle algo a Berni!”.

Para entonces, sin embargo, la ‘ducha telemática’ ya se había retransmitido en directo. El concejal ha publicado una carta en redes sociales donde explica lo ocurrido, que califica de despiste, y lamenta si ha podido molestar a alguien.“Sinceramente, por aparecer desnudo me parecería absurdo, yo soy entrenador de natación y nos pasamos media vida cambiándonos en el vestuario, la desnudez me parece algo natural. Si es por considerar cierta falta de respeto el haber hecho multitarea podría entenderlo. En cualquier caso, no soy yo quien debe juzgarlo. Yo he sido elegido por una lista, y si alguien cree que ha sido un error irreparable o que es mejor para la salud del PSOE que lo deje, pues por supuesto que mi cargo está, como siempre, a disposición del partido”.