Ada Colau: "Es importante no llamarle a cualquiera nazi"

Buenismo Bien continúa semana a semana trayendo a diferentes personajes de la política y de la cultura de nuestro país y este jueves el programa presentado por Manuel Burque y Ada Colau recibió a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde el año 2015.

La dirigente catalana tuvo una distendida charla con nuestros compañeros de la SER y entre los temas a tratar, se incidió bastante en la incidencia de la ultraderecha política en España, con la llegada de Vox y su aterrizaje como tercera fuerza parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

"Fascismo es negar los principios de la democracia, de la diversidad y de los derechos humanos. Vox ha llegado en una oleada que es global, con Trump en EEUU y Bolsonaro en Brasil...", señaló Colau, que también reconoció que "hay algunos partidos que se disfrazan con apareciencia democrática pero que si llegasen a gobernar se acercarían a regímenes fascistas".

"Son abiertamente racistas, machistas, homófobos y eso vulnera los derechos humanos y va en contra de la democracia", argumentó Colau sobre el partido dirigido por Santiago Abascal.

"Es importante no banalizar con las palabras y no llamarle a cualquiera nazi. Estoy a favor de ser muy prudente y de no utilizar las palabras nazismo y fascismo de manera banal. Pero en este caso son personajes que en sus programas políticos y en sus declaraciones públicas, cada vez de manera más abierta y obscena, están haciendo proclamas de lo que sería un partido fascista", matizó la alcaldesa de Barcelona.

"Y eso hay que confrontarlo abiertamente como los demócratas. Y no hay que ser moralistas, viva la diversidad. Pero una cosa es la diversidad, que hayan izquierdas y derechas, y otra que haya gente que cuestione cosas tan básicas como el machismo que asesina a miles de mujeres", concluyó Colau.