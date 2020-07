Desde la ventana donde aplaudíamos cuando aún era de noche a las ocho de la tarde, veo hoy llegar la normalidad como un familiar que viene del pueblo para quedarse en este mundo tan raro que estamos construyendo. Tan solo con verla de lejos, siento mucha alegría. La estábamos esperando. Ay, cuando se dé cuenta del sitio donde ha venido a parar. Aquí ya no somos como antes. Para eso tendrá que pasar el tiempo, deberá nacer otra generación guiada por un instinto limpio. Siempre perdemos lo normal y nos quedamos con lo corriente, pues lo corriente es el anhelo de una vida normal. Hemos perdido lo más importante: la inocencia. Sin ella no se puede hacer nada nuevo. Se ve, por ejemplo, en la generación del rock. Mujeres y hombres que nacieron después de la guerra mundial, y muchos y muchas se fueron hace tres, cuatro, cinco años. Atrapados entre dos abismos, han vivido más de setenta años en un mundo que iba hacia delante. Por eso inventaban esas maravillas y ayudaban a que la gente se sintiera diferente, que no es lo mismo que sentirse mejor, porque diferente es mejor todavía. Llevamos mucho tiempo acumulando catástrofes. Llegó el sida, y cambió a la gente y sus costumbres. Luego llegaron el 11-S, el 11-M..., y el terrorismo internacional cambió todavía más a la gente y sus costumbres. Vino la crisis económica a continuación, y esto cambió más a la gente y sus costumbres. Ahora intentamos superar una pandemia que ha cambiado de nuevo a la gente y sus costumbres. ¿Se acuerdan de Doce hombres sin piedad? Era una película de finales de los años cincuenta donde en un marasmo de confusión se buscaba a un inocente. Y lo encontraron. La inocencia siempre vuelve. Nos vemos a la vuelta. Feliz verano