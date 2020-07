The Strokes, la esperanza del rock del siglo XXI

En el año 2001 el rock parecía muerto, al menos entre los jóvenes. Aquel año llegó a las tiendas Is this it? el debut de The Strokes. Aquel disco, que era un alegato por el rock abrasivo, supuso todo un terremoto en la escena musical y encumbró a aquellos veinteañeros que fueron señalados como la última esperanza del rock.

El primer álbum de los neoyorquinos fue una enorme sorpresa que creó una enorme expectación. De pronto, la prensa musical pintó a aquellos chavales como la gran esperanza de la música de este siglo. Visto con el tiempo, aquel disco ha incluso ganado peso. Una colección de canciones agresivas, divertidas y sin grandes pretensiones que pusieron la escena musical patas arriba y dieron un último empujón al rock and roll abriendo las puertas a otras bandas.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar aquel disco en compañía de Carlos Cano y con los reportajes de Lucía Taboada.