Sergio Ramos: "LaLiga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder"

Sergio Ramos reconoció tras la victoria del Real Madrid este domingo en San Mamés ante el Athletic que, tras el penalti que marcó para dar la victoria a su equipo, en una jugada unos minutos después pisa 'un poquito la bota a Raúl (García)' en su área y que no vio al jugador navarro porque lo tenía 'detrás'.

'Piso un poquito la bota de Raúl, pero esta detrás mío y no lo veo. No es jugada determinante, no creo que sea mucho más', dijo el capitán madridista tras una victoria 'importantísima' que acerca al titulo liguero al equipo blanco.

'Era importantísimo. Sabíamos que iba a ser uno de los partidos mas importantes que quedaban esta liga, la salida en Bilbao siempre complicada, pero lo programamos así. Nos quedaban 11 finales y el objetivo era ir paso a paso. El equipo ha vuelto a mostrar buen estado físico, el objetivo eran los 3 puntos, se ha conseguido y estamos contentos', dijo al acabar el choque a Movistar LaLiga.

'Eran tres puntos claves para meterle presión al Barça. Dependemos de nosotros y queremos esta liga. Se pueden ver esas ganas de ir a por el resultado, cada partido es una final y es muy complicado ganar', añadió.

El sevillano relató la entereza con la que afrontó el lanzamiento de penalti: 'Lo único que pienso es en los tres puntos. En esos momentos de tanta tensión es cuando mas cómodo me encuentro. Creo que soy el idóneo par asumir esa responsabilidad y lo haría encantado una vez mas'. Aunque entiende que 'las estadísticas individuales son secundarias', también cree que 'son importantes', pero siempre por detrás de las colectivas. 'Quiero ganar la liga, da igual quien sea el protagonista. El fútbol es para ganar en conjunto', subrayó.

En cuanto a la polémica derivada de las decisiones del VAR, apuntó que no le da 'más importancia'. 'No le damos más importancia. LaLiga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que no haya conseguido los objetivos debe hacer autocrítica. No hay que darle mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero', zanjó.