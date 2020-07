Bartomeu: "El VAR ha beneficiado al mismo equipo y no está siendo equitativo"

Josep María Bartomeu ha hablado después de la victoria del Barcelona al Villarreal por 4-1, para felicitar al equipo, rajar sobre el VAR y un trato favorable al Real Madrid por parte del colectivo arbitral y asegurar la continuidad de Messi, a pesar de la noticia adelantada por Manu Carreño en El Larguero.

Sobre la decisión de Messi de abandonar el Barça al final de la próxima temporada, en 2021, esto fue lo que comentó el presidente culé: "Leo Messi ha dicho muchísimas veces que va acabar su vida laboral en el Barcelona. No voy a dar detalles. Él quiere acabar su carrera en el Barça y le quedan muchos años con nosotros", afirma Bartomeu.

También ha hablado sobre la polémica arbitral y después de afirmar que había visto el partido del Real Madrid en Bilbao, esta fue su opinión: "El VAR no está a la altura que queríamos, está repercutiendo en algunos resultados. Parece que siempre favorece al mismo. Sí que es verdad que el VAR ha beneficiado al mismo equipo y no está siendo equitativo", y añadió que hubo conversaciones ya con la Federación, a quienes le trasladaron una queja formal "Hemos hablado con la Federación en diciembre, esto no es nuevo, durante las últimas semanas se han visto muchas imágenes y muchas jugadas, el VAR es poco equitativo".

Bartomeu ha hablado también de que no se rendirán en la lucha por La Liga, algo muy difernete a lo que declaró Piqué hace unas semanas y confirmó la confianza plena de Bartomeu: "Hemos tenido muchas oportunidades, ha sido un Barça muy dinámico. Se han divertido jugando y ese es el camino. La Liga hay que lucharla hasta el final"

