Philip Alston: "Es hora de que España aborde la situación fiscal seriamente"

El ex relator Especial sobre Extrema pobreza y derechos humanos de la ONU, Philip Alston, que visitó nuestro país a principios de año para conocer la situación social, ha emitido hoy su informe sobre España: sobre la situación de vivienda, protección social, prestaciones… y el suspenso es sonoro.

“Los poderes públicos han fallado a las personas que viven en pobreza”, dice hoy ese informe. “Resulta más que evidente que el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que lo necesitan”, concluye literalmente. Además del sistema de protección social roto e insuficientemente financiado, el informe señala que los indicadores de pobreza son alarmantemente altos, de los más elevados de Europa -con más de un 26% de la población en situación vulnerable una elevada tasa de desempleo -crónica en el caso de los jóvenes-, además de la falta de vivienda asequible: la vivienda social -dice el documento- no alcanza el 3% frente al 30% de países de nuestro entorno, como Holanda o que la burocracia es excesiva, lo que contribuye a reforzar la exclusión social.

En el informe, Alston señala la necesidad de una renta mínima de inserción que unifique -dice- un "mosaico nada satisfactorio de rentas mínimas", renta mínima que ahora está en vigor y que califica de “buen comienzo”. “El nuevo ingreso mínimo vital es un muy buen comienzo porque es nacional, pero actualmente cubre solo un número muy pequeño de personas y la cantidad de dinero proporcionada es muy limitada, por lo que España va a tener un sistema nacional integral de protección social, pero el punto de partida es tener un esquema de ingresos mínimos más completo. Creo que el gobierno realmente acaba de comenzar. Supongo que voy a haber objeciones de algunas de las antiguas comunidades autónomas, que han estado haciendo un gran esfuerzo en los últimos años para excluir realmente a las personas de la protección social y hacen que sea muy difícil obtener acceso, por lo que el gobierno central tendrá que impulsar un esfuerzo nacional para cambiar la situación sobre el terreno” ha apuntado hoy en Hora 25 de los Negocios Alston.

Además, el ex relator de Naciones Unidas señala que es necesario un replanteamiento de un sistema fiscal que considera insuficientemente progresivo. Y es que la cuarta economía de la Unión Europea se ha recuperado de la crisis de 2008 pero, según las conclusiones de Alston, son los más ricos quienes se han beneficiado mientras que los poderes públicos han fallado a las clases más pobres gracias, entre otras cosas, a que “las políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres”, según señala el informe.