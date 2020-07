Sin normalidad en la no realidad

Hubo un tiempo en el que se alimentaba el mito de que en verano no pasaba nada. Cuando a uno le decían que le iba a tocar hacer la guardia de verano, le entraba el sudor frío, pero la vida es experiencia y la experiencia fue demostrando que no hay verano tranquilo.

Hoy empieza la temporada de verano en la radio y este año ni siquiera tenemos que esperar a que acabe agosto para saber que viviremos 8 semanas excepcionales. Al menos yo evitaré siempre que pueda eso de la nueva normalidad. A ver si consigo que esta sea la única vez que pronuncie esas dos palabras porque no habrá normalidad en una Pamplona sin chupinazo o en las playas cuadriculadas.

No podrá haber normalidad en las casas sin empleo, en los comercios cerrados, en los hoteles con habitaciones libres. No habrá normalidad posible en las comarcas que se confinen, en los rebrotes, en los 40 grados con mascarilla. No hay normalidad en la no realidad. En todo lo que no vamos a vivir este verano.

Esta pandemia nos está robando muchas cosas, también las experiencias. pese a todo, algunos, como en la normalidad vintage, volvemos al Hoy por Hoy de verano.