¿Estamos redescubriendo los monumentos y museos de nuestras ciudades?

La pandemia nos ha obligado a reflexionar sobre los monumentos o museos que tenemos cerca de casa y que apenas visitamos. Por ejemplo, la Sagrada Familia reabrió este sábado sus puertas, pero sólo para los profesionales sanitarios. De momento reabre a medias, sólo lo hará los fines de semana y además cambiando de modelo hacia uno más cercano a los vecinos de Barcelona. Bajo sus vidrieras estuvo la periodista de betevé, Angels Molina, que nos cuenta en La Ventana cómo fue su encuentro con el templo, que nunca había visitado desde la reforma interior, "me impresionó más de lo que esperaba, la arquitectura es espléndida. La Sagrada Familia era uno de los sitios a los que más pereza me daba ir. Siempre había tanta gente, tanto turismo, que me generaba sentimientos encontrados".

Y desde hoy también se puede ver de cerca de nuevo 'La Venus de Milo', 'La Libertad Guiando al pueblo' o 'La balsa de la Medusa'. Porque el Louvre ha reabierto esta mañana. El 75 % de los visitantes del Louvre son extranjeros, especialmente chinos, japoneses y americanos. "El presidente del museo espero que vengan europeos pero sobre todo está haciendo llamadas a los franceses para ver el museo con tan poca gente, una oportunidad única", nos cuenta la corresponsal de la SER en Francia, Carmen Vela. El museo reabre, además, con varias guías gratuitas para los jóvenes.