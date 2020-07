El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo sobre el futuro de Messi que "no hay duda de que se retirará en el Barça" después de que Manu Carreño informase de que su renovación actualmente está paralizada. Los expertos del Sanedrín analizaron la situación del jugador.

Jordi Martí. "Lo que está claro es que Messi no le quiere dar la fotografía de la renovación. Eso Messi a Bartomeu no se lo va a dar A Messi le subleva que a menudo aparezca como protagonista de meter y sacar a los entrenadores y futbolistas. Es lo que más hartazgo le produce. Pero Messi también debería entender el esfuerzo del Barça por mantener el sueldo que tiene, de cuarenta millones netos".

Marcos López. "La mejor noticia que puede tener Bartomeu es la sonrisa del otro día en el eEstadio de la Cerámica. Que Messi se lo pase bien jugando al fútbol con Suárez y Neymar. Messi lleva tantos años en el club que sabe perfectamente cuándo se mueven y por qué se mueven las cosas".

"Si una ciudad se caracteriza por no ser resultadista es Barcelona. Se prioriza el buen juego sobre los puntos. Jugar bien es ganar los partidos, pero esta ciudad se distingue por ganar bien".

Pablo Pinto. "A Setién se le olvida que en el Barça se valora jugar bien pero ganando títulos. No vale jugar bien y no tener resultados. Y encima no ha jugado bien siempre".

Sique Rodríguez. "Hay dos ramas en la crisis del Barça: la deportiva, con el entrenador y los futbolistas, y la económica. El Barça está intentando que los jugadores se bajen el suelo. Los jugadores pueden entender que antes de bajar sueldos, que no despilfarren".

