La mascarilla será obligatoria so pena de multa de cien euros a partir de mañana en Cataluña. También en Euskadi. La mascarilla de momento obligación local pero Sanidad dice que puede haber rebrotes, así que puede ser pronto obligación nacional.

El número de contagios por COVID se ha triplicado en tres días: el lunes eran setenta y ocho casos, hoy son ya doscientos cincuenta y siete. Sanidad espera más, hay más de quince comunidades con rebrotes, hay preocupación por los números de Lleida y de Luego y por los ritmos de Aragón. Los casos se duplicaron ayer y se han vuelto a duplicar hoy. En Cataluña se duplicaron ayer y se han vuelto a duplicar hoy. Tenemos un problema y no se llama solo COVID, se llama también precariedad y unas condiciones de trabajo temporero que están menguando la higiene y están favoreciendo el contagio.

El Segrià ha iniciado ya en los pueblos con más temporeros un plan de choque para frenar, para retener, e incluso para alojar temporeros que implica a agentes sociales también a policía. Los hospitales de Lleida tienen ingresadas ya sesenta y nueve personas con coronavirus, nueve de ellas en la UCI, mientras en Cataluña se endurecen las medidas sanitarias. Mascarilla obligatoria desde mañana en toda la comunidad.

La mascarilla será también obligatoria en Ordizia en Euskadi. La consejera vasca de Salud, Nekane Murga decía que "estamos poniendo las medidas para tener bajo control la situación" y "no podemos relajarnos estamos en un momento crucial para poder contener los contagios en esta comarca".

La lectura social es evidente, la precariedad de los de abajo no se queda abajo. Las condiciones de temporeros, de trabajadores locales y precarios llega a consumidores y clientes de todo el país, así que la precariedad se paga. Esa es la lectura social, la lectura sanitaria también empieza a ser evidente y empieza a ser urgente. Se dijo mucho de invertir en sanidad pública y se ha hecho muy poco. Siguen faltando medios, siguen faltando refuerzos en Lleida, siguen faltando refuerzos en el resto de España y mientras siguen aumentando los contagios.

Dijimos que saldríamos mejores. Poco ha cambiado en cuestión social. La precariedad sigue ahí y sigue cobrándose a este precio. Poco ha cambiado en cuestión sanitaria, sigue estando ahí y la precariedad y la falta de medios y sigue cobrándose a este precio.

Y queda una clave más, la económica, porque a partir de aquí la mascarilla obligatoria en buenas zonas en pueblos turísticos como Cataluña plantean una pregunta: ¿Podemos sostener un turismo de mascarilla?, ¿Es posible un turismo de mascarilla?

Y en lo político... ¿No habíamos quedado en que no se sacaba tajada política de esto?, ¿No habíamos dicho que no se hacía ventajismo ni campaña con el COVID? Hoy con A Mariña confinada y con la duda de si se puede o no votar allí, campaña electoral. Núñez Feijóo y el COVID como activo. Voto por COVID. En fin, sin comentarios.