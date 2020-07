Una rastreadora: "Cada vez hay más contactos. Estamos viendo que el hilo se puede romper enseguida"

Para evitar los brotes y para controlarlos estos días es fundamental la labor de vigilantes epidemiológicos, popularmente conocidos como ‘rastreadores’. Se encargan de buscar los contactos estrechos de personas que han dado positivo, además de hacer seguimiento una vez estén localizados. "Ahora es un momento bastante delicado porque todos los ojos están puestos en nosotros, te ves con mucha responsabilidad. Estamos viendo que el hilo se puede romper enseguida, que es complicado estar con todas las personas localizadas, los contactos son cada vez más y más. Nos da mucho miedo volvamos a marzo en cuanto a que a epidemiología se le vaya de las manos el rastreo", nos cuenta Ester Amores, enfermera especialista en Atención Primaria y persona al frente del equipo de rastreadores del área sanitaria de Ciudad Real, un equipo formado por 20 enfermeras y enfermeros.

Su equipo realiza unas 70 llamadas diarias, "ahora mismo, por ejemplo, tenemos un paciente con 12 contactos, muchos de ellos muy estrechos, y tienes que dedicarle a cada uno de ellos mucho tiempo". Un trabajo muy minucioso, "si una persona da positivo lo primero que hay que hacer es mantenerlo aislado, radicalmente aislada, con baja laboral. Y a partir de ahí pedimos un listado de las personas con las que se haya mantenido contacto estrecho las 48 horas anteriores a presentar síntomas, y en las 48 antes del resultado PCR si no hay síntomas. Los más colaboradores son los que saben que son positivos", describe.

Si el contacto se ha mantenido en una oficina, "la empresa está obligada a colaborar. Tenemos un protocolo con el Ministerio de Sanidad y si ésta no colabora comienzan las medidas judiciales", nos cuenta Ester Amores. El rastro es difícil de trazar cuando no existe colaboración activa,"si ahora mismo eres positivo y me dices que has mantenido sólo un contacto no me lo creo", nos cuenta Ester. También ocurre que personas en cuarentena domiciliaria responden al teléfono estando fuera de casa,"a las personas sin síntomas es más difícil hacerles entender que deben permanecer en sus casas".