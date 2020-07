Charlize Theron produce y protagoniza nueva cinta de acción que respeta la diversidad racial y de género y que llega directamente a Netflix. Es La Vieja Guardia, la lucha de un grupo de inmortales contra las injusticias. Cate Blanchett es otra de las estrellas de esta semana, tiene doble estreno, por un lado la cinta de Richard Linklater, Dónde estás Bernadette, que llega a cines este viernes y la serie Desplazados, un drama sobre los refugiados. Volviendo al cine en pantalla grande, por fin vamos a ver en España Under the Skin, ciencia ficción con Scarlett Johansson. Otro clásico ya de nuestro cine que regresa a las salas es El laberinto del fauno, la película con la que Guillermo del Toro ganó tres Oscar. En cine clásico recordamos a dos estrellas que han marcado un antes y un después en el cine, Yul Brynner y Omar Sharif.

La vieja guardia (Gina Prince-Bythewood)

En pleno debate de Hollywood para fomentar la inclusión, Charlize Theron y Netflix se alían con un thriller de acción comprometido con la diversidad y contra las injusticias. "Siempre estamos buscando algo que nos aporte cosas nuevas, algo dentro del género y encontramos esta novela, que era justo lo que buscábamos. Además, yo soy actriz y pensé que era un reto emocionante poder interpretar a un personaje que hubiera vivido 600 años, además tan humana. Es alucinante lo global que es esta historia, tan diversa que conecta con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Hay un gran mensaje detrás de esta película para la gente, más allá de ser una película de género", nos decía en una entrevista por Zoom, como todas las que las estrellas de Hollywood están concediendo en esta pandemia.

La actriz vuelve al cine de acción, tras su Imperator furiosa en Mad Max, con una superheroína que encabeza un grupo de combatientes inmortales que operan en la sombra. Es La Vieja guardia, historia que adapta la novela gráfica de Greg Rucka y Leandro Fernández sobre un equipo de justicieros que, en este caso, vuelve a reunirse para cumplir una misión en Sudán.

Charize Theron ha elegido a la directora Gina Prince-Bythewood para darle una vuelta al género y aportar su mirada feminista. Sus anteriores películas, La vida secreta de las abejas y Beyond the lights, son dramas amorosos que se planteaban el rol de las mujeres. En La vieja guardia consigue aunar esas reflexiones con un equilibro entre las escenas de acción, el drama de personajes y heroínas al estilo Sarah Connor. "Es importante que las mujeres también estemos detrás de este tipo de cine que, tradicionalmente, se ha asociado a los hombres. Es un cine para disfrutar pero los mensajes son muy potentes", explica la directora.

Mujeres delante y detrás de las cámaras, y un reparto coral e internacional. La afroamericana Kiki Lane, a la que vimos en El blues de Beale Street, el belga Matthias Schoenaerts, el italiano Luca Marinelli, el tunecino Marwan Kenzari y los británicos Harry Melling y Chiwetel Ejiofor, conocido por Doce años de esclavitud. El actor defiende que este es el camino para crear una industria más representativa. “Es un gran ejemplo de lo que se puede lograr y por qué la diversidad y la representación son muy importantes, y cómo pueden ser inclusivas. Porque se trata de incluir a la totalidad de la audiencia, no de excluir a alguien, sino de incluir a todos. Obviamente es bastante lógico que, en mi caso, creo que debería ser la dirección a seguir y me entusiasma ser parte de ello y continuar siéndolo”, explicaba semanas después del estallido del BlackLivesMatter.

La guerra en Siria, el terrorismo en África y Afganistán, son algunos de los escenarios en conflicto que muestra la película, que combina la situación actual con estos héroes sin edad, pero de carne y hueso, para retratar un mundo en llamas y devorado por la avaricia. Nadie sabe por qué son los elegidos ni el alcance de su inmortalidad, pero las agencias de inteligencia y los laboratorios los persiguen para descubrir su fórmula. El estudio de su genética y la incorporación de una joven soldado centran el conflicto de la película, una lucha sobre la identidad y contra aquellos que se quieren hacer ricos con los avances científicos.

La vieja guardia es un trepidante y potente thriller de acción que juega con el drama de unos personajes marcados por su destino, como los viejos héroes clásicos, pero que también esconde mensajes políticos pegados a la realidad y se cuestiona de qué lado en la historia está el poder.

Dónde estás Bernadette (Richard Linklater)

Otra oscarizada actriz, Cate Blanchett, es otra de las protagonistas de esta semana por partida doble. A Netflix ha llegado su proyecto más personal, la serie Desplazados, y en salas estrena Dónde estás Bernadette, comedia de Richard Linklater, con la que estuvo nominada al Globo de Oro. Interpreta una arquitecta, una madre poco ortodoxa que desaparece sin dejar rastro para vivir una aventura con la que se reencuentre consigo misma.

Es una cinta irregular en la que Cate Blanchett se mueve en esa fina línea de un personaje extravagante que está siempre al borde de caer en el exceso. Y se luce en los momentos cómicos más que cuando la cinta se torna dramática. Dos ideas interesantes recorren este relato familiar y femenino, la represión del entorno, del diferente, en esa comunidad de Seattle y la represión creativa de la protagonista, de esa Bernadettte que fue en su día una arquitecta visionaria y ahora vive, en cierto sentido, ahogada como madre de familia dominada por las fobias.

Cuando la historia se pone interesante como retrato de la maternidad, de las aspiraciones de esta mujer y la creatividad a la que renunció, se embarca en el viaje que da título a la película, una salida fácil y poco compleja a la historia, y que no está a la altura del personaje que había ido sembrando. Lo que menos importa es el dónde estás Bernadette, el dónde y el cómo desaparece, lo que más interesa es el mundo interior de esa mujer, de ese personaje al margen de la comunidad… Un Richard Linklater menos intenso y profundo, aunque juega con muchas capas, que no acaba de cohesionar y dar fuerza a una historia con potencial.

Under the skin (Jonathan Glazer)

Mucho se habló de Under the Skin cuando se proyectó en 2013 en el Festival de Venecia, donde el Me Too todavía no había emergido y donde la crítica, eminentemente masculina y heterosexual, ponía el acento en los desnudos de la protagonista, Scarlett Johansson.

La cinta nunca llegó a estrenarse en España y lo hace ahora, en esta reapertura rara de los cines post coronavirus. Under the Skin adapta la novela de ciencia ficción de Michael Faber, que dirige a Jonathan Glazer, director de Sexy Beast y Reencarnación. "La historia me gustaba porque tiene la idea de fatalidad y me interesaba buscar un lenguaje específico. Por eso no importa tanto poner hincapié en el diálogo, sino en el comportamiento del personaje. Así podía experimentar", decía el director.

La película cuenta la aventura en la tierra, Escocia para ser exactos, de una alienígena muy humana a la que interpreta Scarlett Johansson teñida de morena y parca en palabras. Su dieta, la de ella y sus compañeros de planeta, es básicamente carne humana. De ahí que se sirva de su físico para atrapar a sus víctimas. "Jonathan y yo hablamos mucho del personaje, de su forma de ser. No queríamos darle una forma de alien, tal y como hemos visto en el cine, por ejemplo, en las películas de Tim Burton. Queríamos que andara normal, que fuera normal", explicaba la actriz.

Una reconstrucción del género de ciencia ficción es lo que propone el director, que se inspira en la pintura cubista para contar esta historia escueta en diálogos y personajes y que ahonda en la violencia y el machismo que sufren las mujeres. "No creo que esta película sea de ciencia ficción, creo que va más allá, es algo más íntimo. Como actriz y espectadora creo que estamos ante una película para experimentar y que no se puede encasillar en un género concreto, drama, ciencia ficción, thriller... No tiene una moralidad marcada, ni unas ideas preconcebidas, lo que da miedo como actriz", añade Johansson.

Under the skin es críptica, renuncia a cualquier explicación, está repleta de planos contemplativos y apenas desarrolla más personajes que la protagonista. No le hace falta. Compleja, intrigante, atormentada y siniestra, lo que busca es hipnotizarnos a través de la puesta estética, de la presencia de la actriz y de la música de Mica Levi, que acompaña unas imágenes difíciles de olvidar.

First love (Takashi Miike)

First Love está llena de subtramas que se acumulan y se suceden y es el espectador quien va ordenándolas mientras avanza la acción. Una acción que nos mete de lleno en el Japón más oscuro, el de la yakuza y los personajes al borde del abismo, imposibles de ascender, imposibles de mejorar. Un joven boxeador en horas bajas por un problema físico acaba arrastrado por los tiras y a floja de la mafia al enamorarse de una prostituta que salda con su cuerpo la deuda de su padre con unos narcos.

La violencia está presente en todo el cine del director Takashi Miike y en esta última película del realizador todo explota, de manera seca a veces, o de forma elaborada. Hay explosiones, incendios provocados y puñetazos secos en medio de la calle. El director japonés se crió en el peligroso distrito de Kawachi, donde los chavales rodaban mientras consumían el cine de Bruce Lee. De ahí que su género esté lleno de todo un poco: acción, yakuzas, el drama experimental, el drama realista, la sátira social, el musical y, muy especialmente, el terror. Y también su gusto por el anime.

Son personajes reales, pero que parecen sacados de una comedia o de un cómic. La influencia del anime en el director es clara, él mismo lo reconoce sin tapujos, y de hecho termina con una de las escenas pasándola a animación: cuando los protagonistas escapan en coche de un garaje. Aunque parece que las drogas son el motor de toda la acción, mientras pasan de mano en mano, el director hace que el espectador se centre en la historia de amor de este joven y la prostituta. Mafia, humor negro, violencia medida, ironía de autor y una estética casi salvaje que hacen que el cine de Takashi Miike parezca siempre visto por primera vez.

La maldición del guapo (Beda Do Campo Feijóo)

El cine español sigue con la comedia tras el confinamiento. Esta semana se estrena La maldición del guapo, dirigida por el argentino Beda Do Campo Feijóo. En ella, Gonzalo de Castro interpreta a un timador y seductor que quiere estafar a la familia de la novia de su hijo. Juan Grandinetti, Malena Alterio y Cayetana Guillén Cuervo completan esta comedia coral.

El laberinto del fauno (Guillermo del Toro)

Y otra película española que en este caso vuelve a los cines en pantalla grande es El laberinto del Fauno. Ganó tres Oscar Guillermo del Toro con esta historia fantástica ambientada en la posguerra. Ivana Baquero, Sergi López y Maribel Verdú protagonizaban una de las películas más importantes del cine español reciente y uno de los mejores retratos del franquismo.

Clásicos: Dersu Uzula (Akira Kurosawa)

La película ganadora del Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa en 1975 y obra maestra de madurez del director Akira Kurosawa, regresa a los cines para disfrutarla en pantalla grande. Está basada en las memorias escritas en 1923 por el explorador Vladimir Arseniev sobre Dersu Uzala, un hombre de la etnia hezhen que acompañó a los hombres de Arseniev durante varias expediciones por una región siberiana de Rusia. Con los ojos de 2020, la película amplía sus lecturas, un canto al respeto a la naturaleza y a convivir en plena armonía con ella.