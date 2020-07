Idoia Mendía llama al voto en las elecciones vascas: "De nada sirve arrepentirse el día 13"

Idoia Mendía, la candidata socialista a lehendakari, ha animado a los vascos a ir a votar en las elecciones vascas de este domingo 12 de julio y ha recordado que "de nada sirve arrepentirse el día 13". "Lo que tenemos que hacer los partidos es llamar al voto. Traslado a la ciudadanía la importancia de votar el próximo 12 de julio. De nada sirve lamentarse el 13".

Mendía ha mostrado su deseo de que "los ciudadanos respalden el proyecto socialista", que define como "centrado". Mendía explica que en Euskadi nadie tiene una mayoría clara, por lo que "el valor del acuerdo cobra aquí un sentido político mucho mayor". "El esfuerzo de los últimos años de dejar de lado las diferencias ha sido buenos para todos", ha explicado. En su opinión, ahora, con la crisis generada por la pandemia de coronavirus "lo principal es pensar en la reactivación económica.

También opina la candidata socialista que ahora "no es momento de enredos de debates identitarios ni nacionalistas; ahora debemos centrarnos en los problemas de la gente, espero que el resto de partidos sepan también fijar sus prioridades. "Cuando mejor le ha ido a Euskadi es cuando hemos estado centrados en las preocupaciones de la ciudadanía".

Sobre si apoyará al PNV en un gobierno si, como predicen las encuestas, es el partido más votado el 12-J, Mendía reitera que busca "el mayor apoyo posible", y si no es la más votada, pondrá sus escaños "a disposición" del resto de fuerzas para buscar "lo mejor" para los ciudadanos. "Siempre vamos a arrimar el hombro en políticas que generen empleo y estabilidad", ha explicado. Sobre posibles acuerdos con EH-BIldu, señala: "No puedo compartir responsabilidades de gobierno con una formación política que no respeta las bases éticas para construir un futuro".

La socialista vasca ha calificado las informaciones sobre la cuenta suiza del rey emérito, Juan Carlos I, de "muy grave", pero destaca que la Justicia española "funciona" al investigar este caso: "Esa es la vía".