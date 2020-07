La mitad de los españoles no viajarán este verano

El COVID ha variado los planes que muchos tenían para estos meses, planes que han sido cancelados, aplazados o en algunos casos sustituidos por otros. Pero ¿cuánto ha afectado el coronavirus al veraneo? Pues la mitad de los españoles va a viajar este verano, un 89% considera muy probable que se dé un rebrote de COVID-19 por los viajes de verano y el 25% que va a viajar tiene pensado realizarse el test. Estos y otros datos se desprenden de un estudio realizado por Toluna España, agencia de investigación digital, entre mil personas. Natacha Lerma, su directora, nos cuenta en 'La Ventana' que: "resaltaría que el 50% de los españoles que no va a viajar".

Si alguna conclusión está clara de este estudio es que España es un país dividido este verano por el COVID: la mitad de los españoles va a viajar, la otra mitad se queda en casa. Gana por goleada el turismo nacional, un 91% de los españoles se va a quedar en España este verano para visitar sobre todo Andalucía, la comunidad Valenciana y el Principado de Asturias. Y cabe destacar que el 55% que no viajará será por miedo al contagio. "Agosto seguirá siendo también el mes de vacaciones por excelencia", asegura Natacha Lerma.

El uso de la mascarilla gana ampliamente como medida de protección, "Este estudio lo realizamos el 5 de julio y el 84% ya indicaba que como medida de precaución usaria a mascarilla, seguida del uso del hidrogel". El estudio también arroja datos preocupantes como que un 5% no tomará medidas y sus vacaciones no van a variar, "incluso un 18% de los entrevistados indicaban que no les preocupaba el contagio al visitar a sus mayores".