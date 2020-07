Iturralde aclara si ha sido o no penalti a Mendy

Nuevo capítulo polémico en un partido del Real Madrid, tónica habitual desde la vuelta del parón. En los últimos minutos, Karim Benzema adelantó al Real Madrid desde los 11 metros, gracias a una jugada de Mendy. El lateral francés provocó un penalti que para muchos no lo ha sido, así lo comentaron en directo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

La jugada ocurrió a los diez minutos de partido, tras una combinación en el mediocampo blanco, Benjamin Mendy arrancaba por la banda izquierda y se metía en el área y con un regate, deja la pierna atrás y Ximo Navarro comete penalti, según Gil Manzano. Una jugada que ha sido ratificada por el VAR.

A Iturralde González cree que hubo contacto y le pareció pena máxima: "Sí, le toca con la rodilla derecha en la pierna de apoyo", asegura aunque eso sí le le lanza un dardo al arbitraje español: "El gran problema en España es que ha bajado mucho la calidad arbitral, pero no es culpa de los árbitros, sino de quién los gestiona", confirmó el comentarista de la Cadena SER.

El resto de analistas también opinaron sobre la decisión de Gil Manzano, Javi Herráez y Dani Garrido son más escépticos y lo tachan de 'penaltito' ya que si no lo hubiese pitado no pasaba nada, mientras que Álvaro Benito, Tomás Roncero y Antón Meana creen que el contacto ha sido suficiente para pitar los once metros.

